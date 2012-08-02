〔台湾气象〕中度台风"苏拉"侵台造成二死八伤,逾千人次疏散

路透台北8月2日电---中度台风"苏拉"周四侵袭台湾带来强风豪雨,目前为止已造成二人死亡,八人受伤,宜兰和花莲等地也疏散了逾1,000人次;交通方面,自上日晚间起至今日的多数航班皆已取消.

受台风来袭影响,周四全台多数地方都停止上班上课,金融市场包括股、汇市和债市均休市一日,当日交割款券顺延.[ID:CT0535231]

消防署指出,苏拉台风侵台已造成新北市,嘉义地区共二人死亡,八人受伤.在交通方面,公营的台铁周四上午列车全数停驶,高铁则仍维持营运,未受影响.

在高科技厂商方面,包括台积电(2330.TW)、南亚科(2408.TW)及友达(2409.TW)皆表示,公司厂房并未因台风来袭而遭受损害,此外,也已在厂商内配置了足够的人员以维持正常的运转.

根据气象中心的资料,周四上午台风中心位置在花莲的东北方约40公里的海面上,近中心最大的风速约每小时119公里.未来有偏北移动的趋势,暴风圈已笼罩台湾各地及澎湖地区,台湾西半部地区风雨持续增强中.

目前全台湾山区已陆续降下豪雨,其中东北部的宜兰太平山区雨量已超越1,700毫米,中部的台中武陵山区降雨也超过1,000毫米.新竹及花莲的山区雨量也超过400毫米以上.至于东北的苏澳则出现14级阵风,北部的基隆,中部梧栖也超过12级阵风.(完)

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