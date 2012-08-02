〔路透调查〕英镑兑美元及欧元料维持相对强劲,受益于避险色彩

台湾债市：10年券早盘随美债殖利率走扬，惟至标债利率附近即有撑
路透台北3月2日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周四早盘走扬；交易员表示，受到美债殖利率持续走高影响，早盘10年券殖利率亦跟着冲高，惟在攻破1.134%标债利率卖盘即收手，促使殖利率涨幅略缩减。
路透伦敦8月1日电---一项路透调查显示,英镑兑美元及欧元一年后料仍维持相对强劲,一部分是因为在欧债危机期间,英镑相对于欧元被视为具有避险性质.
路透本周调查逾60名分析师的预估显示,英镑兑美元GBP=一个月后料在1.56美元,六个月后料在1.54,一年后料在1.57,与上月预估差异不大.
英镑兑欧元EURGBP=亦料持稳,一个月及三个月后料在0.7800英镑,六个月及一年后料在0.7900英镑.
"在欧洲货币之中,英镑将有不错支撑,"巴克莱资本分析师Raghav Subbarao称.
但很大程度要看欧债危机的解决情况、希腊是否留在欧元区、西班牙是否需要纾困而定.
欧元区第一季勉强躲过经济衰退,但一连串低迷数据表现,令经济分析师预测第二季及第三季经济将呈现萎缩.
以最新数据来看,英国情况亦不理想,但英国拥有独立的央行可以无限量印钞.分析师表示,这一点使英镑更有吸引力.
"外界愈来愈没那么负面看待英国央行创造货币的能力,事实上,这个能力现在日益被看成是有利对于英国主权风险相对欧元区的看法,"瑞士信贷分析师Peter von Maydell称.
美国联邦储备理事会(FED,美联储)今年稍晚再度推出买债计画的可能性,可能也会支撑英镑兑美元,因美元可能承压.
"主要是美元走弱.由于明年面临财政悬崖,市场焦点将集中在此,我们将见到美元表现落后,"Rabobank分析师Christian Lawrence称.(完)
--编译 蔡美珍; 审校 高琦
路透台北3月2日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周四早盘走扬；交易员表示，受到美债殖利率持续走高影响，早盘10年券殖利率亦跟着冲高，惟在攻破1.134%标债利率卖盘即收手，促使殖利率涨幅略缩减。
路透首尔3月2日 - 韩国股市周四早盘涨至近两年高位，追随美股涨 势。 美国股市道琼工业指数周三史上首次收在21,000点以上，此前总统特 朗普言辞审慎的首次国会演说提振市场乐观情绪，且投资者认为美国不久 将升息是利多因素。 0203 GMT，韩国综合股价指数 涨0.5%至2,102.49点，盘中一 度涨至2,112.58点，为2015年5月29日以来最高水准。 韩国金融市场周三因公共假日休市。 外资料将超买，盘中买入价值1,937亿韩元(1.6971亿美元)韩国股票。 LIG Investment & Securities的股票分析师Kim Ye-eun表示，“如果美国联邦储备理 事会(美联储/FED)在3月升息，如很多人当前的预期，则将给韩元带来更大压力，从而使出 口商获利增加，”而这将提振韩国股市。 韩元兑美元 大跌逾1%至逾一周新低1,144.9，因美联储3月升息可能性 上升。 该
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 7,800亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/3/3 7 2.35% 100 2017/3/3 14 2.50% 500