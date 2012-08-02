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债券 | 2012年 8月 2日 星期四 12:08 BJT

〔路透调查〕英镑兑美元及欧元料维持相对强劲,受益于避险色彩

路透伦敦8月1日电---一项路透调查显示,英镑兑美元及欧元一年后料仍维持相对强劲,一部分是因为在欧债危机期间,英镑相对于欧元被视为具有避险性质.

路透本周调查逾60名分析师的预估显示,英镑兑美元GBP=一个月后料在1.56美元,六个月后料在1.54,一年后料在1.57,与上月预估差异不大.

英镑兑欧元EURGBP=亦料持稳,一个月及三个月后料在0.7800英镑,六个月及一年后料在0.7900英镑.

"在欧洲货币之中,英镑将有不错支撑,"巴克莱资本分析师Raghav Subbarao称.

但很大程度要看欧债危机的解决情况、希腊是否留在欧元区、西班牙是否需要纾困而定.

欧元区第一季勉强躲过经济衰退,但一连串低迷数据表现,令经济分析师预测第二季及第三季经济将呈现萎缩.

以最新数据来看,英国情况亦不理想,但英国拥有独立的央行可以无限量印钞.分析师表示,这一点使英镑更有吸引力.

"外界愈来愈没那么负面看待英国央行创造货币的能力,事实上,这个能力现在日益被看成是有利对于英国主权风险相对欧元区的看法,"瑞士信贷分析师Peter von Maydell称.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)今年稍晚再度推出买债计画的可能性,可能也会支撑英镑兑美元,因美元可能承压.

"主要是美元走弱.由于明年面临财政悬崖,市场焦点将集中在此,我们将见到美元表现落后,"Rabobank分析师Christian Lawrence称.(完)

--编译 蔡美珍; 审校 高琦

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