〔两岸金融〕在香港开立人民币存款帐户未受台湾存款保险保障--台湾金管会

路透台北8月2日电---针对香港开放非本地居民可申办人民币帐户,台湾金融管理监督委员会周四表示,在香港开立人民币存款帐户未受台湾存款保险保障,而在两岸货币清算机制建立后,台湾境内银行外汇指定银行(DBU)亦可办理人民币业务,才会受到台湾存款保险保障.

金管会今天在台风假发布新闻稿指出,因香港地区的存款非属境内存款,不受台湾"存款保险条例"有关300万台币存款保额之保障.

金管会银行局副局长邱淑贞说,"在两岸货币清算机制建立后,台湾DBU也可办理人民币业务,届时民众开立人民币存款帐户才受台湾存款保险的保障".

至于台资银行香港分行可承做非港人的人民币开户作业,邱淑贞表示,海外分行的申设用意在于开拓海外新市场,而非返台扩展业务,这样就有违海外分行原本申设的用意.

目前台资银行国际金融业务分行(OBU)及海外分行已可办理人民币业务,DBU的人民币业务则静待两岸货币清算机制建立后才可放行.

香港金管局上周三宣布,从8月1日起本地认可机构可向非香港居民个人客户提供人民币服务,且不受每日2万元人民币兑换额度限制,但上述人民币头寸不可与人民币清算行平盘.[ID:nSH0111059](完)