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亚洲 | 2012年 8月 3日 星期五 06:18 BJT

《日本重要政经日程》--8月3日

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月3日

-- - 财务大臣安助淳在内阁会议后举行记者会.

企业面:

0400 - JX Holdings(5020.T)公布4-6月业绩

0500 - 日本石油资源开发株式会社(Japex) (1662.T)公布4-6月业绩

0600 - 丰田汽车(7203.T)、大和证券(8601.T)、日本国际石油开发帝石(1605.T)、全日本空输(9202.T)公布4-6月业绩

0615 - 日本乐天网站4755.OS公布4-6月业绩

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 张荻

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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