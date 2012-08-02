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亚洲 | 2012年 8月 3日 星期五 07:28 BJT

〔美国债市〕8月1日当周外国央行增持美国公债但减持机构债--美联储

路透纽约8月2日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四公布数据显示,最近一周外国央行持有的美国债券增加.

美联储称,8月1日止当周外国央行持有的美国债券增加56.25亿美元,至3.53万亿(兆)美元.

持仓细节显示,外国央行持有的美国公债增加76.96亿美元至2.839万亿.

但外国央行对房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB等大型抵押贷款融资机构发行或担保的证券持有量减少20.71亿美元,至6,911.2亿美元.

外国央行尤其是亚洲国家央行,近年来一直是美国债券的大买家,其持有的债券规模占美国市场流通公债的逾四分之一.日本和中国为美国公债两大买家.(完)

浏览美联储报告全文请点击(here).

--编译 张若琪;审校 徐文焰

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