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亚洲 | 2012年 8月 3日 星期五 08:26 BJT

《台湾重要政经日程》--8月3日-12月31日

==================今日重要政经消息====================== 
  8/3(五)
  --15:00 第八次江陈会谈投保协议背景说明会
  --宏达电(HTC)(2498.TW)投资人说明会.

  ==================近期重要政经消息====================== 
  8/6(一)
  --08:30 主计处公布7月消费者物价指数(CPI)年增率,6月年增率为1.77%.
  --16:10 央行公布7月底外汇存底,上月外汇存底为3,912.35亿美元. 

  8/7(二)
  --12:00 央行代财政部标售20年期公债,金额300亿台币.
  --16:00 财政部公布7月进出口数据,6月出口年减3.2%,进口则是年减8.4%.

  8/13(一)
  --央行代财政部标售364天期国库券,金额200亿台币.

  8/20(一)
  --16:00 经济部公布7月外销订单,上月为较上年同期减少2.62%.
  --16:20 央行公布第二季经常帐,上一季为顺差109.3亿美元.  

  8/21(二)
  --12:00 央行代财政部标售30年期公债,金额300亿台币.

  8/22(三)
  -- 8:30 主计处公布7月季调失业率,上月为4.24%.

  8/23(四)
  --16:00 经济部公布7月工业生产,上月为衰退2.44%.

  8/24(五)
  --16:10 央行公布7月M2货币总计数,上月为年增4.19%.

  9/5(三)
  --央行代财政部标售91天期国库券,金额150亿台币.

  9/19(三)
  --12:00 央行代财政部标售10年期公债,金额350亿台币.

  10/10(三)
  --金融市场因国庆日休市一天.

  12/22(六)
  --金融市场因应开国纪念日调整休假补行交易. 

  12/31(一)
  --金融市场调整休市一日,因应1月1日(周二)开国纪念日.

  注: * 代表新增内容.(完)       

  --记者 高洁如; 审校 张喜良

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