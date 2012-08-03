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亚洲 | 2012年 8月 3日 星期五 08:32 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--8月3日-8月10日

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月3日(五)

香港--美国国务院负责经济和商业事务的助理国务卿荷西费南德兹(Jose W. Fernandez)在美国商会演讲(0400).

曼谷--泰国央行公布季度通胀报告(0730).

印度海德拉巴--印度央行总裁苏巴拉奥在IDRBT银行技术卓越奖典礼上发表主旨演讲(0515).

莫斯科--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty出席与俄罗斯央行的监管合作谅解备忘录签约仪式.

墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策会议记录(1400).

8月4日(六)

印度海德拉巴--印度央行总裁苏巴拉奥在第六届国际专业风险管理师协会(PRMIA)创会纪念日发表主旨演讲(0430)

8月6日(一)

暂无重要经济事件.

8月7日(二)

布达佩斯--匈牙利央行货币理事会非议息会议.

亚松森--巴拉圭央行货币政策会议.

8月8日(三)

科伦坡--斯里兰卡央行宣布货币政策决议.

8月9日(四)

法兰克福--欧洲央行公布月报(0800).

首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议.

雅加达--印尼央行举行理事会会议.

贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执行委员会会议.

利马--秘鲁央行召开货币政策会议.

马普托--莫桑比克央行宣布利率决定.

8月10日(五)

布拉格--捷克央行公布8月2日货币政策会议记录.

马尼拉--菲律宾央行就通胀报告举行记者会.

巴黎--国际能源署(IEA)公布8月石油市场报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张若琪;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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