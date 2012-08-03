《新兴市场重要经济事件预告》--8月3日-8月10日

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8月3日(五)
香港--美国国务院负责经济和商业事务的助理国务卿荷西费南德兹(Jose W. Fernandez)在美国商会演讲(0400).
曼谷--泰国央行公布季度通胀报告(0730).
印度海德拉巴--印度央行总裁苏巴拉奥在IDRBT银行技术卓越奖典礼上发表主旨演讲(0515).
莫斯科--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty出席与俄罗斯央行的监管合作谅解备忘录签约仪式.
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策会议记录(1400).
8月4日(六)
印度海德拉巴--印度央行总裁苏巴拉奥在第六届国际专业风险管理师协会(PRMIA)创会纪念日发表主旨演讲(0430)
8月6日(一)
暂无重要经济事件.
8月7日(二)
布达佩斯--匈牙利央行货币理事会非议息会议.
亚松森--巴拉圭央行货币政策会议.
8月8日(三)
科伦坡--斯里兰卡央行宣布货币政策决议.
8月9日(四)
法兰克福--欧洲央行公布月报(0800).
首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议.
雅加达--印尼央行举行理事会会议.
贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执行委员会会议.
利马--秘鲁央行召开货币政策会议.
马普托--莫桑比克央行宣布利率决定.
8月10日(五)
布拉格--捷克央行公布8月2日货币政策会议记录.
马尼拉--菲律宾央行就通胀报告举行记者会.
巴黎--国际能源署(IEA)公布8月石油市场报告.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张若琪;审校 徐文焰
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