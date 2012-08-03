〔韩国汇市〕韩元因欧洲央行令人失望而下跌,公债上涨

路透首尔8月3日电---韩元KRW=周五盘初追随国内股市脚步下跌,欧洲央行隔夜并未宣布任何重大刺激举措,令市场大失所望.
0025GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,136.9,周四国内收盘价为1,131.7.
韩国股市.KS11下跌1.1%,报1,848.13点.
三年期公债9月期货KTBc1涨0.13点至106.27.
0025 GMT 上日收市价
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韩元/美元KRW= 1,136.9 1,131.7
日圆/韩元JPYKRW=R 14.5501/577 14.4181/320
韩国公债期货KTBc1* 106.27 106.14
韩国综合股价指数.KS11 1,848.13 1,869.40
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* 为三年期公债近月期约报价.(完)
--编译 李婷仪; 审校 孙茉莉
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