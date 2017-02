《美国上市公司业绩公布日程表》--8月3日-8月10日

汤森路透8月2日电---以下为标准普尔500企业中将于8月3日-8月10日公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.

GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

-----------------------------------------------------------------------------------------

8/3 Q2 2012 EOG Res (EOG) 0.91 29 1.11

8/3 BMO Q2 2012 纽约-泛欧交易所集团 NYX 0.50 17 0.61

8/3 Q4 2012 宝洁(宝硷,P&G) (PG) 0.77 23 0.84

8/3 BMO Q3 2012 维亚康母(Viacom) (VIAB.O) 1.00 29 0.99

8/3 BMO Q2 2012 华盛顿邮报(Washington Post) WPO 5.74 1 6.67

8/6 Q2 2012 AES Corp. (AES) 0.27 5 0.28

8/6 AMC Q2 2012 Boston Properties, Inc. (BXP) 0.43 6 0.41

8/6 AMC Q2 2012 CF Industries Holdings, Inc. (CF) 8.90 14 6.87

8/6 Q2 2012 Chesapeake Energy (CHK) 0.07 32 0.76

8/6 BMO Q2 2012 Cognizant Technology Solutions (CTSH.O) 0.80 24 0.67

8/6 BMO Q2 2012 Health Care REIT, Inc. (HCN) 0.32 6 0.39

8/6 BMO Q3 2012 Tyson Foods Inc (TSN) 0.55 14 0.46

8/6 AMC Q2 2012 Vornado Realty Trust (VNO) 0.32 4 0.56

8/7 BMO Q2 2012 Cablevision Systems Corp. CVC 0.19 20 0.31

8/7 BMO Q2 2012 CVS Caremark Corp. (CVS) 0.79 19 0.65

8/7 AMC Q3 2012 迪士尼(Walt Disney) (DIS) 0.93 27 0.78

8/7 BMO Q3 2012 Emerson Electric (EMR) 1.00 19 0.90

8/7 AMC Q2 2012 Express Scripts Holding Co (ESRX.O) 0.82 22 0.71

8/7 Q2 2012 Expeditors International Of Washin(EXPD.O) 0.43 19 0.44

8/7 BMO Q2 2012 FirstEnergy (FE) 0.65 12 0.65

8/7 Q2 2012 Fossil, Inc. (FOSL.O) 0.78 15 0.80

8/7 BMO Q2 2012 Marsh & McLennan Companies (MMC) 0.58 20 0.50

8/7 BMO Q2 2012 PG&E Corp. (PCG) 0.82 13 1.02

8/7 AMC Q2 2012 Priceline.com (PCLN.O) 7.36 19 5.49

8/7 BMO Q2 2012 Pepco Holdings, Inc. POM 0.31 8 0.42

8/7 Q2 2012 Molson Coors Brewing Company (TAP) 1.19 6 1.23

8/7 BMO Q2 2012 Tenet Healthcare (THC) 0.05 16 0.08

8/8 BMO Q2 2012 ALPHA NATURAL RESOURCES INC ANR -0.33 26 0.96

8/8 BMO Q1 2013 Computer Sciences Corp. (CSC) 0.22 12 1.18

8/8 AMC Q2 2012 CenturyLink, Inc. (CTL) 0.62 20 0.64

8/8 BMO Q2 2012 Dean Foods (DF) 0.31 12 0.18

8/8 AMC Q2 2012 D&B (DNB) 1.42 7 1.35

8/8 BMO Q2 2012 International Flavors & Fragrances(IFF) 1.02 7 0.97

8/8 Q4 2012 Molex Inc. MOLX.O 0.38 15 0.45

8/8 Q2 2012 NRG Energy, Inc. (NRG) 0.17 8 2.53

8/8 20:00 Q4 2012 新闻集团(The News Corp.) (NWSA.O) 0.32 23 0.36

8/8 BMO Q2 2012 PPL Corp. (PPL) 0.41 13 0.45

8/8 BMO Q1 2013 Ralph Lauren Corp. (RL) 1.77 16 1.90

8/8 AMC Q2 2012 Integrys Energy Group TEG 0.41 6 0.38

8/9 AMC Q4 2012 CareFusion Corp. CFN 0.51 13 0.52

8/9 AMC Q4 2012 Devry Inc (DV) 0.48 17 1.08

8/9 AMC Q2 2012 Nordstrom (JWN) 0.73 23 0.80

8/9 Q2 2012 Kohl's Corp. (KSS) 0.61 20 1.09

8/9 AMC Q2 2013 NVIDIA Corp. (NVDA.O) 0.14 31 0.25

8/9 BMO Q2 2012 Windstream Communications (WIN.O) 0.14 16 0.19

8/10 12:00 Q4 2012 Harman International Industries (HAR) 0.65 5 0.34

8/10 BMO Q2 2012 J C Penney Co Inc (JCP) -0.17 13 0.13

如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

