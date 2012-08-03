〔台湾经济〕台风致农损料使7-8月通膨率处高位,令利率没有下调空间

路透台北8月3日电---中度台风苏拉脚步逐渐远离台湾,惟侵台期间带来的风雨已使农产损失逾2亿台币.分析师认为,消费者物价指数中的食品类指数年增率料将走升至近四年以来高位,故尽管台湾景气相当疲软,央行的利率仍将维持不变.
根据农委会最新资料,累计目前为止台风造成农产损失达2.2亿台币,农作物被害面积2,491公顷(2,491万平方公尺).台风期间菜价高涨,政府为平抑物价,本地媒体报导最快今日将释出冷冻蔬菜以纾缓价格上升压力.
渣打银行经济学家符铭财表示,"(预估)7月的食物类指数年增率已经创下近四年新高了,现在台风又来搅局,食物类价格涨势将会延续到8月."
台湾食物类占消费者物价指数(CPI)的权重约是四分之一.
他进一步表示,渣打预估7月食品类指数年增率达5-6%,这是近四年以来的高位.在菜价水位居高不下的情况之下,预估7-8月CPI年增率的水位将会在偏高的水平.
不过他也认为,重要的其实是央行对7-8月后的通膨率走势看法.但由于今年油电价调涨,下半年通膨率并未有太大走跌空间,因此尽管出口表现疲软,但央行调降重贴现率的机会并不大.
台湾官方将在下周一公布7月通膨率,6月通膨率为1.77%.至于官方也在7月底上修今年全年的通膨率至1.9%.
台湾官方先前公布第二季经济为衰退0.16%,全年的经济成长预估也下修至2.08%,是连续第七次的下修.
根据路透7月中对24家金融机构所做的调查,全数金融机构皆认为央行第三季的理监事会仍将维持重贴现率在1.875%不变.
中度台风苏拉已造成台湾五人死亡,两人失踪及16人受伤.台湾金融市场周四也休市一日.(完)
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--记者 高洁如; 审校 曾祥进