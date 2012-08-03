《离岸人民币焦点》台湾无惧香港竞逐海外资金,静待本地业务开放

《汇市简讯》欧洲盘初：美元下跌，因美债收益率脱离高位
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
* 香港抢夺海外人民币资金,台湾认为影响有限
* 多管齐下布局,报酬为最大考量
* 台湾政府提醒异地存款保障风险
* 台湾巩固在地优势,亦想争一席之地
记者 林妙容/詹静宜
路透台北8月3日电---香港向非本地居民提供人民币服务,以抢夺海外人民币资金池.不过,对于即将与大陆建立两岸货币清算机制的台湾而言,上至官员下至业者却好整以暇,认为尽管香港姿态做足,影响其实有限.
业内人士分析指出,由于台湾拥有庞大资金的奢华户早已透过管道在香港、大陆或台湾的国际金融业务分行(OBU)布局,香港此举尽管短期提供资金停泊及调度的另一选择,但长期则仍需与海外发展人民币业务的各地区竞逐.只有推出具吸引力的连结商品,才能确保"吸金".
"香港的做法意在拉拢海外客户,展示一种官方的姿态,是一种宣示作用来扩充客源,但效用如何却难以知晓."台湾央行一不愿具名的官员说.
他指出,境外客户的人民币服务不能纳入与中银香港的清算回流体系,承作业务的银行也必须去考量能负担的量能,是不是业务会因此受限制,也是影响因素之一.
香港金管局上周宣布,从8月1日起本地认可机构可向非香港居民个人客户提供人民币服务,且不受每日2万元人民币兑换额度限制,但上述人民币头寸不可与人民币清算行平盘.[ID:nSH0111059]
台湾金融监督管理机构--金管会上日则以新闻稿方式,提醒民众到香港开人民币帐户不受台湾的存款保险保障;而在两岸货币清算机制建立后,台湾境内银行外汇指定银行(DBU)亦可办理人民币业务,才会受到台湾存款保险保障.[ID:nST0535401]
金管会银行局副局长邱淑贞并称,台资银行香港分行可承做非港人的人民币开户作业,但海外分行的申设用意在于开拓海外新市场,而非返台扩展业务,这样就有违海外分行原本申设的用意.
远东商银副总经理林建忠即表示,到香港开立人民币帐户存在些行政障碍,因为两岸主管机关对开户作业皆管理严格,包括在香港开户要求当面对保,且银行承办员飞回来台湾对保也仍有灰色地带,种种行政障碍将影响台湾赴香港开户需求大幅降低.
消息人士本周稍早指出,两岸央行已就货币清算机制达成共识,拟以签署备忘录(MOU)形式建立机制,而非协议.而初步纳入清算范围为"贸易及投资的结算与支付",企业可约定以人民币或台币计价.[ID:nST0534077]
**个人户仍在意投报率**
台湾官方的表态或意在提醒台湾散户至香港开户的可能风险,也是一种消极防堵香港抢客的表态.但对台湾金融业者来说,只要符合法令,不论客户要求在何地、以何种方式开户,只要其中能有利润,就是值得做的生意.
不过,尽管香港提供另一选择管道,但商品投资回报率仍是开户动力的关键.
元大投顾研究中心就指出,香港的潜在客户应是当前仍无布局人民币资产的中小型散户.不过,由于台湾的人民币业务起跑在即,且在人民币未能确保升值的前提下,千里迢迢赴港开户吸引力已大打折扣.
"只要资金能够自由汇入、汇出大陆,也可以考虑在香港开户,但着眼的是资金调度,不是收益率."在上海的龙凤食品董事长叶惠德说.
他认为,从企业主资金调度的便利性来说,香港或具某种程度的吸引力;但是就商品的投资报酬率来说,海外美元商品及大陆在岸的人民币商品仍是他当前的首选.
一美系外资分析师估计,目前个人大户的美元商品收益率约达5-6%,离岸人民币商品收益率约为4-5%,相较之下人民币收益还略低一点,且还需承担人民币近期贬值风险.短期开户需求有可能增加,但人民币升势暂歇之际,个人大户增持的人民币部位不会太多.
**台湾巩固在地优势**
尽管香港已抢先排除政策障碍,努力扩大人民币资金池,但两岸货币清算机制建立已在眼前,台湾本地银行及外银分行,早已细部规划台湾未来的人民币业务模式,并掌握在地优势,准备与香港、新加坡、伦敦等着墨离岸人民币业务的地区竞争.
在上海、大陆西部、美国、香港均有分行的台湾一本地银行高层指出,该行早已规划各分行间如何透过联行业务来发展人民币业务,只要台湾本地的人民币业务一开放,两岸三地的大中华业务就是发展的重心.届时不只台湾的客人要争取,连香港、上海或美国的华人客户,台湾都会反向去争取.
"最重要的是有商品可供投资,...现在就是国际化,竞争也是必然的."他说.
第一银行交易主管则形象指出,不想麻烦去外地开户的台湾中小型散户,具有蚂蚁雄兵的力量,每个人手上多多少少都有一些人民币现钞,"只要台湾本地业务一开放,人亲土亲,这些潜在的人民币资金池就会跑出来."
台湾金控董事长刘灯城此前即公开表示,依照香港经验,在人民币业务开放后,至少有10%的本地存款会转存为人民币,台湾银行届时预估会有逾600亿人民币的存款量.
这些存款能否化为实质的银行业利润,虽仍在未定之天,但市场认为人民币既然是台湾的新增业务,就是先求有再求好.
花旗台湾首度经济学家郑贞茂即认为,虽然台湾的业务可能分阶段开放,从企业到个人,一步一步来,但毕竟是一个好的开始.
尽管台湾、新加坡、伦敦等地均展现发展人民币离岸中心的高度兴趣,但与香港相比进度仍落后许多.香港由于北京政策支持,无论在离岸人民币资金池还是人民币商品提供方面,都是名符其实的离岸人民币中心,
至今年5月底为止,台湾OBU的人民币存款量达150亿元,但与香港6月底报5,577亿相比,仍是小巫见大巫;而伦敦人民币的累积速度也超出大多银行家的预期,伦敦金融城4月发布的一份报告显示,当地的人民币存款已经超过1,090亿,其中客户存款为350亿元.(完)
--审校 张喜良
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
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