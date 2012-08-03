《热点透视》欧元区分拆的风险程度很难衡量

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack 编译 张明钧

路透伦敦8月2日电---要谈论欧元区分拆风险并非难事,但要量化其程度则实属不易.欧洲央行总裁德拉吉称,部分主权国家的债券利差体现出"兑换"风险,也就是该国可能离开欧元区的风险,藉此说明该行进一步干预的必要性.但事实上要判断这个风险有多高并非易事.

首先从债券利差说起.目前意大利五年期公债收益率(殖利率)每年支付的利息成本比德国高出480个基点.此一利差有很大部分可能是反映意大利违约风险升高,或者是反映出投资人不愿握有波动剧烈的资产.这不同于兑换风险,毕竟可以想象到,意大利或许会跟今年希腊做过的那样,违约但继续留在欧元区.

另外一个观点是参考意大利债券与信用违约互换(CDS)的价差.这是因为意大利退出欧元区并不一定会触发CDS偿付.这样的话,意大利的CDS价差应该反映的是违约风险,而不是货币贬值风险.在此同时,该国公债则应会同时反映这两项因素.

意大利CDS与主权公债间的价差目前约为70个基点.但它上下波动得比较剧烈,有可能是受到交易规模较小的影响,而非受意大利退出欧元区的疑虑牵引.

另外一个方法是估算在意大利完全没有退出欧元区的风险下,该国公债可能的交易价位.投资人可能还是会因为违约风险及缺乏流动性而要求补偿.假设投资意大利债券让债权人蒙受50%损失的机率为20%,以五年期来计算此一风险,则投资人将会要求220个基点的利差.他们可能会因为价格剧烈波动的因素而进一步要求200个基点的利差,意味着其与德国公债间的利差应达420个基点.

实际上,几乎不太可能把这三种不同的风险分开.但这样的模糊空间事实上可能正对德拉吉胃口.毕竟他正试图要为欧洲央行扩大干预找出正当理由,以回应来自德国央行的猛烈抨击.在德国短期公债收益率已经呈现负值、且意大利及西班牙公债收益率接近历史高点的情况下,欧元区分拆的预期心理已经升温.扭转此一风险比确切了解这风险有多大更重要.(完)