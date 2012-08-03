《热点透视》欧元区分拆的风险程度很难衡量

《汇市简讯》欧洲盘初：美元下跌，因美债收益率脱离高位
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neil Unmack 编译 张明钧
路透伦敦8月2日电---要谈论欧元区分拆风险并非难事,但要量化其程度则实属不易.欧洲央行总裁德拉吉称,部分主权国家的债券利差体现出"兑换"风险,也就是该国可能离开欧元区的风险,藉此说明该行进一步干预的必要性.但事实上要判断这个风险有多高并非易事.
首先从债券利差说起.目前意大利五年期公债收益率(殖利率)每年支付的利息成本比德国高出480个基点.此一利差有很大部分可能是反映意大利违约风险升高,或者是反映出投资人不愿握有波动剧烈的资产.这不同于兑换风险,毕竟可以想象到,意大利或许会跟今年希腊做过的那样,违约但继续留在欧元区.
另外一个观点是参考意大利债券与信用违约互换(CDS)的价差.这是因为意大利退出欧元区并不一定会触发CDS偿付.这样的话,意大利的CDS价差应该反映的是违约风险,而不是货币贬值风险.在此同时,该国公债则应会同时反映这两项因素.
意大利CDS与主权公债间的价差目前约为70个基点.但它上下波动得比较剧烈,有可能是受到交易规模较小的影响,而非受意大利退出欧元区的疑虑牵引.
另外一个方法是估算在意大利完全没有退出欧元区的风险下,该国公债可能的交易价位.投资人可能还是会因为违约风险及缺乏流动性而要求补偿.假设投资意大利债券让债权人蒙受50%损失的机率为20%,以五年期来计算此一风险,则投资人将会要求220个基点的利差.他们可能会因为价格剧烈波动的因素而进一步要求200个基点的利差,意味着其与德国公债间的利差应达420个基点.
实际上,几乎不太可能把这三种不同的风险分开.但这样的模糊空间事实上可能正对德拉吉胃口.毕竟他正试图要为欧洲央行扩大干预找出正当理由,以回应来自德国央行的猛烈抨击.在德国短期公债收益率已经呈现负值、且意大利及西班牙公债收益率接近历史高点的情况下,欧元区分拆的预期心理已经升温.扭转此一风险比确切了解这风险有多大更重要.(完)
--译文审校 程琳
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
路透台北2月16日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超33.28亿台币，连六个交易日 买超共计361.29亿台币；上交易日修正后为买超130.02亿台币。 三大法人今日合计买超23.39亿台币，上交易日修正后为买超131.15亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/16 +33.28 +23.39 2/15 +130.02r +131.15r 2/14 +56.04 +55.93r 2/13 +44.43 +54.03r 2/10 +56.30r +72.81r 2/9 +41.22r +50.94r 2/8 -60.93 -6
路透新加坡2月16日 - 台币周四攀升至20个月新高，韩元亦触及三个月高位，之前发布的数据显示美国经济表现稳健，对亚洲经济体来说是个好兆头。 周三美元指数触及一个月新高后有所回落，也给新兴亚币带来支撑。 台币兑美元 一度涨至30.66，为2015年5月底以来最强水平；随后转跌，最新为较上日收盘跌0.2%。 韩元兑美元 最高攀升至1,133，为11月9日以来最强水准。韩元随后回吐部分涨幅，最新涨0.1%至1,140.70。 韩国企划财政部长官柳一镐周四称汇市波动剧烈 。该言论加剧了外界对韩国央行可能进行干预以遏制韩元升值的担忧，引发韩元回撤。 人民币 和泰铢 兑美元小幅上扬。 尽管美联储主席叶伦本周的国会证词以及美国乐观经济数据使得美联储3月升息的可能性加大，但亚币仍表现出韧性。 分析师表示，美国经济稳健增长的迹象有利于亚洲经济体，对亚洲货币构成支撑因素。 周三数据显示，美