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货币新闻 | 2012年 8月 3日 星期五 16:08 BJT

〔表格〕LME金属库存最新变化--8月3日

路透伦敦8月3日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):

品种 最新库存 变动

铜 244,275 -2,075

锡 11,650 -75

铅 327,100 -1,750

锌 992,300 -2,375

铝 4,864,450 -6,450

镍 115,314 -264

铝合金 92,500 -40

NASAAC 152,800 -40

*NASAAC为北美特种铝合金(完)

--编译 丁琦;审校 白云

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