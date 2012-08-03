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货币新闻 | 2012年 8月 3日 星期五 17:09 BJT

〔表格〕欧元区6月零售销售按月增长0.1%,高于市场预估

路透布鲁塞尔8月3日电---欧盟统计局周五公布,欧元区6月零售销售较前月成长0.1%,较上年同期减少1.2%,路透预估分别为持平和下滑1.4%)

以下为详细数据:

较上月(%)

零售销售 12年1月 12年2月 12年3月 12年4月 12年5月 12年6月

欧元区 1.2 -0.1 0.1 -1.3 0.8 0.1

欧盟 0.9 -0.3 0.6 -1.4 0.8 -0.3

较上年同期(%)

零售销售 12年1月 12年2月 12年3月 12年4月 12年5月 12年6月

欧元区 -1.1 -2.0 -0.1 -3.4 -0.8 -1.2

欧盟 -0.3 -1.1 1.1 -2.5 0.2 -0.7 (完)

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--编译 蔡美珍;审校 王洋

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