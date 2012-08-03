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货币新闻 | 2012年 8月 3日 星期五 16:08 BJT

〔欧元区数据〕7月Markit综合PMI终值为46.5,新订单减少拖累企业

路透伦敦8月3日电----周五公布的调查显示,欧元区企业7月由于受到新订单骤降的困扰,解雇员工速度达到2010年1月迄今最快.

欧元区7月Markit综合PMI终值为46.5,但仍远低于50的分水岭.6月时该指数为46.4.

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