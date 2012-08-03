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货币新闻 | 2012年 8月 3日 星期五 16:04 BJT

〔德国数据〕7月服务业PMI终值升至50.3,意外显示景气扩张

路透柏林8月3日电---德国服务业出人意料在7月实现扩张,部分归因于旅店与餐厅生意回暖,不过新订单以逾三年来最快速度萎缩,表明欧元区危机给德国形成冲击.

Markit的德国7月服务业采购经理人指数(PMI)终值从前月的49.9升至50.3,稍高于荣枯分水岭50,且优于49.7的初值.

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