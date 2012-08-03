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货币新闻 | 2012年 8月 3日 星期五 15:58 BJT

〔法国数据〕7月服务业PMI终值升至50.0,行业活动企稳

路透巴黎8月3日电---周五公布的调查显示,法国服务业连续三个月的萎缩态势在7月终结,企业活动持稳,受助于新业务和未完成订单下降速度放缓.

但旨在节省成本的裁员行动增多,推低了就业分项,该指数收缩速度为2010年3月以来最大.

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