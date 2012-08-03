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货币新闻 | 2012年 8月 3日 星期五 15:54 BJT

〔意大利数据〕7月Markit服务业PMI为43.0,为连续第14个月呈现萎缩

路透罗马8月3日电---意大利服务业活动7月连续第14个月萎缩,新业务活动下滑步伐为三年多最快,预示这一欧元区第三大经济体的衰退加深.

意大利7月Markit/ADACI企业活动指数从前月的43.1小跌至43.0,仍接近于4月触及的三年低位.

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