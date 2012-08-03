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货币新闻 | 2012年 8月 3日 星期五 14:14 BJT

〔日股业绩〕丰田4-6月营业利润3,531.4亿日圆,扭转上年同期亏损

路透8月3日电---日本丰田汽车(7203.T)周五公布:

* 第一季集团营业利润3,531.4亿日圆,上年同期为亏损1,079.6亿日圆

* 第一季集团税前获利4,152.0亿日圆,上年同期为亏损805.3亿日圆

* 第一季集团净利2,903.5亿日圆,上年同期获利11.6亿

* 预计2012/13年度集团营业利润1兆(万亿)日圆

* 预计2012/13年度集团净利7,600亿日圆

* 将2012年集团全球汽车销量预估从958万辆上调至976万辆

* 将2012年集团全球产量预估1,005万辆,2011年为786万辆

* 2012/13年度美元兑日圆汇率预估为80日圆

* 将2012/13年度欧元兑日圆汇率预估从105日圆调整至101日圆

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