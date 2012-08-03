〔台湾债市〕欧债利多钝化,10年券殖利率低档徘徊量缩观望

路透台北8月3日电---台湾10年期公债101/5殖利率周五低档徘徊收于平盘附近.尽管欧洲央行令人失望的决议带动美日债市走扬,但因台债上波创历史低点为时不久,交易商认殖利率已近心理可接受的低位,不再追价,退场观望今晚美国非农数据.
交易员表示,上日突来的台风假期加上今日近周末效应,场中交投意愿低落,交易商倾向不再新增部位,且空单量低令市场缺乏走多动能,尽管国际盘及台股不振均提供利多,交易商宁做壁上观,令成交量最多的10年券101/5全日交投量也不到80亿台币.
"台湾央行相对美欧央行降息的空间较少,交易商对追逐更低的利率是有疑虑."一证券业交易员称.
展望下周,交易员预估,在国际景气仍不见云开天晴之际,10年公债主要交投区间应仍不脱当前水位,下行及上行空间均有限,料于1.145-1.175%间波动.
台湾股市.TWII今日随欧美及区域股市走弱,终场以走跌0.69%作收,不利台债空方布局.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
10 101/5 A01105=TWO +0.30 1.1610 1.1530-1.1613 79.0
5 101/6 A01106=TWO +0.00 0.8870 0.8780-0.8900 10.0
除美国非农数据外,下周二(7日)将标售20年期公债101/7,也令场中观望气氛持久不散.另一银行交易员指出,交易商宁可先度过一个没有风险的周末,静待美国数据及20年债的标售结果,希望借由终端买盘对长券的表态,再决定10年热券的走向.
他们指出,下周101/7料标于1.58-1.60%间,因寿险资金仍多,在没有更多投资标的情况下,20年公债料仍受青睐.如果该期公债标售结果表现不弱,料进一步带动10年券多方的追价动能,但在1.14-1.15%将遭遇殖利率过低的压力关卡.而上方1.175%以上买盘就会浮现.
此外,他们认为,30年公债101/8在发行前交易的成交利率亦可进一步观察.
美国公债价格周四跳升,此前欧洲央行没有采取果断行动支撑欧元区银行体系以及欧元区较弱成员国财政,对避险公债的买盘重燃.指标10年期美国公债US10YT=RR升11/32,报102-13/32,收益率跌约4个基点,报1.485%,较上周所创的纪录低点高约10个基点.[US/NCN]
年期 期别 收盘价
30 101/4 A01104=TWO 没有成交
20 101/2 A01102=TWO 没有成交
10 101/5 A01105=TWO 1.1610
5 101/6 A01106=TWO 0.8870
2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)
--记者 林妙容; 审校 黄凯