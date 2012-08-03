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货币新闻 | 2012年 8月 3日 星期五 13:10 BJT

〔路透调查〕菲律宾7月CPI年增率料升至3.0%,但今年仍可能再次降息

* 通胀可能上升,因公用事业费率及燃料成本增加

* 分析师认为今年还有降息的可能

* 7月CPI数据将在8月7日0100GMT公布

路透马尼拉8月3日电---菲律宾7月通胀率料呈现小幅上扬,因公用事业费率及燃料成本上升,但料维持在央行2012年通胀目标区间的低端,为今年仍有可能再次降息的看法提供支撑.

路透访问12位分析师的调查结果显示,7月消费者物价指数(CPI)料较上年同期上升3.0%,高于6月的2.8%年增率,但处于央行7月通胀预估区间2.6-3.5%之内.

菲律宾央行总裁泰谭柯周四表示如有必要,准备采取更多政策行动.他还说央行正评估是否有更多松绑外汇规则的空间,协助更好地管理强劲的资金流入.

菲律宾央行在7月26日将指标利率调降25个基点至3.75%的新低,以避免经济受到全球成长减速的影响,并抑制菲律宾披索升值.

"我们认为,现阶段货币委员会的最新举措符合对通胀环境的最新评估,"总裁泰谭柯对记者表示.

"但世事皆有变化,我们应对这些变化保持警醒,观察是否有必要再次改变政策."

分析师预估菲律宾今年通胀率平均料为3.1%,与央行预估相符.(完)

--编译 李婷仪;审校 石冠兰/蔡美珍

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