〔路透调查〕菲律宾7月CPI年增率料升至3.0%,但今年仍可能再次降息

《汇市简讯》欧洲盘初：美元下跌，因美债收益率脱离高位
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
* 通胀可能上升,因公用事业费率及燃料成本增加
* 分析师认为今年还有降息的可能
* 7月CPI数据将在8月7日0100GMT公布
路透马尼拉8月3日电---菲律宾7月通胀率料呈现小幅上扬,因公用事业费率及燃料成本上升,但料维持在央行2012年通胀目标区间的低端,为今年仍有可能再次降息的看法提供支撑.
路透访问12位分析师的调查结果显示,7月消费者物价指数(CPI)料较上年同期上升3.0%,高于6月的2.8%年增率,但处于央行7月通胀预估区间2.6-3.5%之内.
菲律宾央行总裁泰谭柯周四表示如有必要,准备采取更多政策行动.他还说央行正评估是否有更多松绑外汇规则的空间,协助更好地管理强劲的资金流入.
菲律宾央行在7月26日将指标利率调降25个基点至3.75%的新低,以避免经济受到全球成长减速的影响,并抑制菲律宾披索升值.
"我们认为,现阶段货币委员会的最新举措符合对通胀环境的最新评估,"总裁泰谭柯对记者表示.
"但世事皆有变化,我们应对这些变化保持警醒,观察是否有必要再次改变政策."
分析师预估菲律宾今年通胀率平均料为3.1%,与央行预估相符.(完)
--编译 李婷仪;审校 石冠兰/蔡美珍
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
路透台北2月16日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超33.28亿台币，连六个交易日 买超共计361.29亿台币；上交易日修正后为买超130.02亿台币。 三大法人今日合计买超23.39亿台币，上交易日修正后为买超131.15亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/16 +33.28 +23.39 2/15 +130.02r +131.15r 2/14 +56.04 +55.93r 2/13 +44.43 +54.03r 2/10 +56.30r +72.81r 2/9 +41.22r +50.94r 2/8 -60.93 -6
路透新加坡2月16日 - 台币周四攀升至20个月新高，韩元亦触及三个月高位，之前发布的数据显示美国经济表现稳健，对亚洲经济体来说是个好兆头。 周三美元指数触及一个月新高后有所回落，也给新兴亚币带来支撑。 台币兑美元 一度涨至30.66，为2015年5月底以来最强水平；随后转跌，最新为较上日收盘跌0.2%。 韩元兑美元 最高攀升至1,133，为11月9日以来最强水准。韩元随后回吐部分涨幅，最新涨0.1%至1,140.70。 韩国企划财政部长官柳一镐周四称汇市波动剧烈 。该言论加剧了外界对韩国央行可能进行干预以遏制韩元升值的担忧，引发韩元回撤。 人民币 和泰铢 兑美元小幅上扬。 尽管美联储主席叶伦本周的国会证词以及美国乐观经济数据使得美联储3月升息的可能性加大，但亚币仍表现出韧性。 分析师表示，美国经济稳健增长的迹象有利于亚洲经济体，对亚洲货币构成支撑因素。 周三数据显示，美