〔台湾货币市场〕央行364天期存单得标利率料较上期小跌,落于0.86-0.87%

* 标售天期: 央行364天期存单
* 标售金额: 1,000亿台币
* 标售时间: 周五(3日),下周一(6日)发行
* 受访家数: 7家(5家本地银行、2家外商银行)
* 预测高低区间: 0.86-0.88%
* 平均中值区间: 0.86-0.87%
路透台北8月3日电---台湾央行周五午间将标售每月例行的364天期存单,根据路透调查显示,本次加权平均得标利率料将落在0.86-0.87%区间,较上次得标利率微幅下降,主因近期央行调降隔拆代收利率,市场预期降息机率较上期标售时走高.
在受访5家本地银行及2家外商银行中,预估得标利率的区间落于0.86%及0.88%.
7月中旬时韩国意外降息,令台湾央行连续下调委托大型银行代收利率11.8个基点至0.388%,引导短率走低.银行人士表示,上期得标利率落在0.87%,已和一个月期存单利率持平;而近期央行引导短率向下的举措,令银行对央行降息的预期心理升高,因此不排除外商银行料将以低于一个月存单的利率进场标入存单.
不过,也有交易商表示,台币近期虽随亚币走势反弹,但在股利汇出相抵之下,外商银行资金供应并无明显增多,因此外银对资金配置的需求仍是本次得标率是否下探的主要关键.
市场人士也指出,尽管市场对央行降息的机率看升,但一年期IRS(利率交换)的利率近一周以来微幅弹高,因此预料一年期存单得标利率虽向下,然幅度可能有限.
另一本地银行资金调度员则认为,总体经济大环境不佳,但欧洲央行与美国联邦储备理事会均维持利率不变,并拟采取其他手段救市.而台湾经济虽疲弱,但在台风和豪雨过后,物价压力恐再度上扬.
"9月会不会降息还是要看经济数据表现."前述本地银行资金调度人士说.
上个月标售的364天期存单加权平均得标利率为0.870%,较6月得标利率0.893%走低0.8基点.
中度台风苏拉脚步逐渐远离台湾,惟侵台期间带来的风雨已使农产损失逾2亿台币.分析师认为,消费者物价指数中的食品类指数年增率料将走升至近四年以来高位,故尽管台湾景气相当疲软,央行的利率仍将维持不变.[ID:nST0535539]
台湾央行于6月底宣布重贴现率维持于1.875%不变,符合市场预期,且为去年9月来第四度维持重贴现率在1.875%的三年多来高位.[TW-CEN-CMN]
以下为去年以来央行标售364天期定存单细节:
得标利率% 加权平均 额度 30天期存单利率
投标倍数 (亿台币)
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2012年7月 6日 0.8700 3.19 1,000 0.87%
2012年6月 8日 0.8780 3.40 1,000 0.87%
2012年5月 4日 0.8930 3.09 1,000 0.87%
2012年4月 6日 0.8920 3.11 1,000 0.87%
2012年3月 7日 0.8780 3.32 1,000 0.87%
2012年2月 9日 0.8870 3.61 1,000 0.87%
2012年1月 6日 0.8990 3.11 1,000 0.87%
2011年12月 9日 0.8980 3.53 1,000 0.87%
2011年11月 4日 0.9600 3.35 1,000 0.87%
2011年10月 7日 0.9840 2.53 1,000 0.87%
2011年 9月 9日 0.9950 3.14 1,000 0.87%
2011年 8月 5日 1.0540 2.65 1,000 0.87%
2011年 7月 8日 1.0490 2.76 1,000 0.87%
2011年 6月10日 1.0100 2.77 1,000 0.81%
2011年 5月 6日 0.9750 2.90 1,000 0.81%
2011年 4月 8日 0.9350 2.73 1,000 0.81%
2011年 3月 9日 0.8770 2.52 1,000 0.74%
2011年 2月10日 0.8390 2.75 1,000 0.74%
2011年 1月 7日 0.7990 2.74 1,000 0.74%
------------------------------------------------------------- (完)
--记者 李盈蒨/高洁如; 审校 曾祥进