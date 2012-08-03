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货币新闻 | 2012年 8月 3日 星期五 16:40 BJT

〔台湾央行〕共发行2,089.3亿台币存单,发行余额减少137.2亿

路透台北8月3日电---台湾央行周五公布,今日共发行2,089.3亿台币存单,相较存单到期金额2,226.5亿,存单发行余额减少137.2亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

30天期 0.87 1,957.5

91天期 0.93 97.8

182天期 1.05 34.0

央行周三共发行3,465.5亿台币存单.周四因中度台风苏拉逼近,台湾金融市场休市一日.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,035亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周三当日超额准备为309亿台币;至周四累计超额准备为2,441亿台币,加计前期1%的超额准备为3,042亿台币. (完)

--记者 李盈蒨; 审校 黄凯

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