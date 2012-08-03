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货币新闻 | 2012年 8月 3日 星期五 13:57 BJT

〔欧股业绩〕德国安联第二季净利优于预期,并确认2012年营业利润目标

路透法兰克福8月3日电---德国保险商安联(ALVG.DE)公布第二季净利为13.20亿欧元(16.1亿美元),优于预期,受寿险和医疗险业务表现强劲的扶助.

其季度净利甚至高于路透调查分析师的最高预估12.95亿欧元.

分析师此前平均预估,安联季度净利为11.94亿欧元,上年同期为10亿欧元.

安联4-6月营业利润为23.64亿欧元,使其2012年营业利润目标已达成一半以上.该公司周五并确认2012年营业利润目标为82亿欧元加减5亿欧元.(完)

--编译 张若琪;审校 王兴亚

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