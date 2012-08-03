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货币新闻 | 2012年 8月 3日 星期五 16:01 BJT

〔台湾个股〕宏达电估第三季营收仅700-800亿台币,较上季跌幅最高达23%

路透台北8月3日电---全球第五大智慧型手机制造商--宏达电(2498.TW)周五表示,预估第三季营收700-800亿台币,较上季下跌幅度达12-23%;也远不及市场所预估的925.1亿台币.

该公司并指出,第三季预估毛利率在25%左右,营业净利率(operating margin)预估约为7%,均较上季的27%及9%走低.

宏达电此前公布,第二季自结营收910亿台币,税后净利(不含少数股权)为74亿台币.据汤森路透I/B/E/S,宏达电第三季营收平均预估为925.1亿.

苹果公司(AAPL.O)日前公布获利逊于预期,已给智能手机行业敲响警钟.[ID:nSB1694614]

宏达电今日收盘跌3.65%,报277.5台币;加权股价指数.TWII则收跌0.69%.(完)

参考相关细节,可点选宏达电网站,网址为(www.htc.com/tw/investor/)

参看宏达电新闻,请点选[2498.TW-CMN]

--记者 詹颖颐; 撰写 高洁如; 审校 张喜良

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