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债券 | 2012年 8月 3日 星期五 14:28 BJT

〔欧元债市〕德债期货盘初持稳,整理上日欧洲央行会后涨幅

路透伦敦8月3日电---德国公债期货周五盘初变动不大,上日大涨后进行整理;欧洲央行周四未采取立即行动,压抑西班牙及意大利借贷成本,德债应声上扬.

欧洲央行总裁德拉吉透露,央行可能开始再度买进公债,但9月以前不会,而且必须是遭遇问题的国家要求动用救助基金,且接受严格条件.

西班牙及意大利周四表示,他们是否会寻求动用欧盟纾困机制,目前仍言之过早.

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