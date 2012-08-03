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货币新闻 | 2012年 8月 3日 星期五 14:44 BJT

〔日本个股〕丰田汽车高管称,欧洲市场今年可能萎缩约5%

路透东京8月3日电---日本丰田汽车(7203.T)高级主管Takahiko Ijichi周五称,预计欧洲汽车市场今年萎缩约5%.(完)

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