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货币新闻 | 2012年 8月 3日 星期五 15:20 BJT

〔欧元债市〕西班牙和意大利10年期公债收益率上扬,因ECB昨日没有作为

路透伦敦8月3日电---西班牙和意大利10年期公债收益率周五都进一步上升,因欧洲央行周四未能如投资者预期的那样立刻重启买债计划.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB上升16个基点,至7.385%.意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB上升10个基点,至6.44%.(完)

--编译 高琦; 审校 白云

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