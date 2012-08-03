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货币新闻 | 2012年 8月 3日 星期五 15:18 BJT

〔西班牙数据〕7月服务业PMI为43.7,连续第13个月低于50

路透马德里8月3日电---周五的调查显示,西班牙7月服务业采购经理人指数(PMI)43.7,连续第13个月低于50,预估43.0,6月为43.4.

西班牙7月服务业PMI新业务指数40.8,为去年10月以来最低.(完)

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