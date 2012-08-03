〔路透专访〕台湾台新金称下半年景气变数大,银行业营运仍辛苦---总经理

* 下半年景气变数大,台湾银行业营运仍辛苦

* 彰银今年无增资计画,台新金被动因应彰银后续

* 大陆布局以租赁为重点,2年内扩增至5-10据点

记者 詹静宜/洪淑珍

路透台北8月3日电---台湾主要民营金控之一---台新金控(2887.TW)总经理饶世湛周五称,下半年景气变数很大,尤以欧债为主,在全球低利率环境及景气欠佳之下,台湾银行业营运仍辛苦.

饶世湛在接受路透专访时表示,下半年欧债仍是个很大的变数,最大疑虑在于全球利率环境已低近零利率.而政府操纵景气不外乎货币政策及财政政策等两大工具,货币政策在欲振乏力之下,经济大国如美、日政府负债更是日益沉重,怀疑还有多少财政政策的余力.

"今年争取台新金自有成长..重点是扩展大陆租赁业务,并购寿险则看对象及价钱,"他说.

他指出,台湾出口非常重要,台湾是小型的开放经济体,其产业是全球供应链的一环,在全球市场都很差的时候,台湾很难独善其身,未来若能从海外扩大一些市占率仍大有可为.

不过,他认为,台新银行在台湾的市占率约2.8%,不到3%,因此可靠自我成长扩大市占,受景气影响不若目前已高市占的银行.

台新金自结今年上半年税后净利达56.2亿台币,每股税后盈余为0.78元,其中台新银行上半年获利贡献达47.3亿台币,每股税后盈余达0.99元.

**台新金被动因应彰银后续**

台新金虽持有彰银22.5%股权,是彰银的单一最大股东,也取得彰银过半董监席次,不过财政部及周围单位国安基金等股权后持股约达20%,彰银仍属于官民共治局面,现仍由台新金指派董事长,总经理则由财政部指派.

但台新金跟彰化银行(2801.TW)之间纠结不清的关系,还是市场的关注焦点.

台新金控董事长吴东亮日前在一场记者会上表示,很难跟外资说明台新金和彰银之间的关系.他的为难也间接显现出台新金外资持股降至30%左右的原因.

对此饶世湛说,"既没有看法、也没有办法,要看政府怎么处理".显示台新金对于彰银后续处理相当低调,完全被动因应主管机关作为.

市场关切彰银增资将稀释台新金股权.对于彰银将来增资,台新金是否参与?饶世湛回应说,要看彰银增资计画而定,包括增资金额、资金用途.

不过彰银副总经理施建安指出,"目前今年彰银没有增资计画".他进一步说明,彰银去年盈余转增资40亿台币,今年打算继续盈余转增资,藉此慢慢累积资本.

饶世湛也称,目前今年台新金没有增资计画,也没有具体引进外资的增资计画.

因缺乏彰银合并综效的题材加持,日本野村控股(8604.T)和国际基金经理人索罗斯早已分别撤出台湾台新金控股权.

私募基金新桥资本(Newbridge Capital)在去年12月间减持台新金的股权,由14.82%减至6.55%,其中的3.45%股权、约1.55亿美元,是售予台湾最大的金控公司--国泰金(2882.TW)[ID:nST0507813]近期新桥资本业已出脱台新金股权售予由台新金控董事长领头的一群投资者.

一不愿具名的金管会官员透露,因为台新金特别股股息丰厚,以上外资并不算是赔钱出场,只是投资效益不如当初预估的彰银合并题材效益.

**大陆租赁成今年扩充重点**

台新金控旗下台新融资去年10月在南京开业后,天津据点也于7月5日开业,两个据点均分别投入2,000万美元.台新金控董事长吴东亮曾表示,大陆租赁业务在两年内要扩增至5-10个据点.

饶世湛指出,天津租赁执照弹性很大,算是比较高兴的事,除了传统租赁外,也可做保理(应收帐款分期)业务,也可做贸易分期付款.

"深圳及上海租赁也在计画中",吴东亮曾说.

至于大陆景气成长趋缓对租赁业务的影响,饶世湛表示,大陆经济成长虽然趋缓,但全世界相比起来还是成长最佳的,天津最新经济表现还有两位数成长,反倒是北京、上海经济成长相对比较慢.

中国上半年中国国内生产总值(GDP)同比增长7.8%,其中,第二季度增长7.6%,于三年来首次降至8%下方.从6月数据整体来看,"三驾马车"恢复均优于预期,且当前政策空间相对充裕,有利于宏观经济三季度企稳回升.[ID:nSB1665494]

在大陆以外海外布局方面,台新金除既有海外营业据点外,也持续评估设立其他新据点.目前也已获准设立澳洲里斯本分行及新加坡分行.

台新金控近年与大陆金融机构往来紧密,分别与南京紫金控股集团、南京银行(601009.SS)和成都农商银行等签署合作意向书(MOU),积极开展融资、应收帐款及客户引荐等相关合作业务.

饶世湛坦言,MOU宣示性意味较浓,合作案还是要再分个案谈.

台新金今天收跌2.47%报11.85台币,跑输台股.TWII的下跌0.69%,报收7,217.51点.(完)