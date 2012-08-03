版本:
中国
货币新闻 | 2012年 8月 3日 星期五 16:02 BJT

〔泰国经济〕泰国央行预计第三季GDP按年成长3.2%

路透曼谷8月3日电---泰国央行周五称:

* 泰国第二季国内生产总值(GDP)估计按年成长3.5%

* 第三季GDP料按年成长3.2%

* 第四季GDP料按年成长16.7%

* 今年半年GDP料按年成长9.7%

* 若全球经济弱于预期,准备好调整利率

(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐