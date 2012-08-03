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货币新闻 | 2012年 8月 3日 星期五 16:18 BJT

〔国际油市〕布兰特原油上涨1美元,受供应疑虑及美国数据臆测支撑

路透伦敦8月3日电---布兰特原油期货LCOc1周五上涨逾1美元,因有供应疑虑支撑,且市场揣测稍晚公布的美国非农就业数据有所改善.

0807GMT,布兰特原油上涨0.93美元,至106.83美元,稍早触及日高107.00美元.(完)

--编译 蔡美珍;审校 戴素萍

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