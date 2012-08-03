〔台湾货币市场〕短率大致持稳,台风假后恰逢旬底打乱资金调度

* 台风假后恰逢旬底打乱交易

* 隔夜拆款高位向上但找钱不难

* 资金犹多令364天期存单利率跌破一个月利率

记者 李盈蒨

路透台北8月3日电--台湾银行间短期利率周五大致持稳,台风假后恰逢旬底最后一日,市场成交状况紊乱,但场上资金供应仍显充裕;预期下周新一提存期开始,市况将回归宽松淡静,拆款高位有望微幅往下修正.

资金调度人士指出,因台风来袭使周四金融市场休市一天,为因应旬底及乘数效应,早盘银行间忙于计算超额准备部位数字,操作保守仅小幅调整;午后见有余钱的银行拆出消化积数,隔夜拆款利率高位虽向上,但缺钱银行若要找钱也不难.

"台风假后交易混乱一些,早上大家都忙着算积数."一位本地银行交易人士称.

另外,央行364天期存单标售结果创近一年半新低,较上期下跌1.7个基点至0.853%;标售高标落在0.869%,与加权平均得标利率差距1.6个基点.[ID:nnCT0535651]交易商表示,一年期存单标破30天期存单利率,显示货币市场资金仍显宽松,而央行此前引导隔夜拆款利率走低,对外商银行的长期资金配置产生不小压力.

展望下周,大型行库交易员表示,下一旬初始交投料回归平静,但在市场资金供应充裕之下,隔夜及一周拆款高档利率有望微幅向下修正,主要成交利率则大致持平,并将持续追踪央行冲销态度.

中度台风苏拉脚步逐渐远离台湾,惟侵台期间带来的风雨已使农产损失逾2亿台币.分析师认为,消费者物价指数中的食品类指数年增率料将走升至近四年以来高位,故尽管台湾景气相当疲软,央行的利率仍将维持不变.[ID:nST0535539]

本地时间16:05银行间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.392%,上日报0.388%;区间则落在0.295-0.60%,上日在0.295-0.50%.

一周(2-7天)拆款区间高位今日区间落在0.388-0.65%,同于上日.

**短票利率持平**

短票方面,交易商表示,因适逢例行发票高峰及台风假打乱交易,今日市场资金需求较高,票券商转向拆款市场拆入支应,加之行库开门买票稍稍冲淡紧缩效应,成交利率维持不变.至于下周,他们则认为,短票利率将持稳于既有区间.

银行间30天内短票主要成交利率落在0.82%,特定大型公股行库则成交在0.84%,与上日大致相同.

央行今日存单到期金额2,226.5亿台币,存单发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]

下周央行存单到期共1兆905.4亿台币,依序为周一4,508亿、周二237亿、周三2,570.4亿、周四732亿及周五2,858亿.周一(6日)另有1,000亿台币的一年期存单交割.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周三当日超额准备为309亿台币;至周四,累计超额准备为2,441亿台币,加计前期1%的超额准备为3,042亿台币.

**公债RP利率大致持稳**

公债10天期附买回(RP)利率大致不变.尽管上日因台风来袭休假令周五的到期交割程序大乱,不过市场资金仍旧充裕,且新基金进场之下,资金调度仍可顺利过关.

资金调度人士指出,上日的意外的台风假让不少交易顺延今日,在到期金额倍增之下,资金安排稍稍趋紧,交易稍嫌忙乱.不过,银行与寿险的资金仍然充裕,合约到期即便不能再续,也因场上资金宽裕而容易找到资金替代.

展望下周,交易员认为,银行资金宽裕且进入提存期初,预料公债附买回利率有望朝下测试.只不过,也有交易员认为,银行对于利率还是蛮坚持的,因此最多往交易区间的下缘靠拢,要跌破近期低位--0.72%并不容易.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间在0.73-0.74%,同上日.

交易商表示,公司债方面今日还有台积电(2330.TW)及中钢(2002.TW)公司债交割,金额总计达389亿台币.另外,今日亦有联电(2303.TW)和台化(1326.TW)现金股利发放,总额为290.78亿台币.

更多台湾上市柜现金股利发放一览表请见[ID:nST0534251](完)