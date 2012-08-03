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货币新闻 | 2012年 8月 3日 星期五 17:09 BJT

〔欧元债市〕意大利与西班牙公债收益率转升为跌,ECB干预预期提振买盘

路透伦敦8月3日电---

* 意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB逆转稍早升势,最新日内下跌12个基点,至6.22%--TRADEWEB

* 西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB最新上涨2个基点,至7.25%--TRADEWEB

* 意大利两年期公债收益率IT2YT=TWEB下跌43个基点,至3.36%,西班牙两年期公债收益率ES2YT=TWEB跌5个基点,至4.48%.(完)

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