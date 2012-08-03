路透伦敦8月3日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:欧洲央行总裁德拉吉发表谈话时所触及的高点无以为继,因卖家强力扞卫前次高点上方的首道关键阻力.之后的挫跌及收在近期低点下方,还有跌破近期关键的1.22区间低档的区间中点,已经开启新的下跌循环,下看1.2042下方水准,之后的下跌测试目标位相继在1.2000、1.1975、1.1876.
美元指数:在欧洲央行因素影响下,已从仍在上升中的55日均线区间低端急升.这可能是图上A-B-C三波已经通过期低点.目前位于83.75的上升支撑线可能成为一道障碍,但要通过的难度应该不会太高,因市场瞄准的是近期高点84.10上方,但若过度快速地通过85.30可能会出线中期超涨,可能会有所拉回.
欧元/挪威克朗:仍持续下跌,且有可能下探年度低点7.3495.若跌破后将可能触及2002以来低点.在没有强劲点位可供参考的情况下,有可能直接下探下跌趋势线支撑,目前该趋势线位于7.30克朗.
纽约 当日 今年来 2011年
0848GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2205 1.2180 +0.21 -5.72 1.2945
美元/日圆 JPY= 78.22 78.22 +0.00 +1.66 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 95.47 95.30 +0.18 -4.12 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9834 0.9862 -0.28 +4.88 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5536 1.5514 +0.14 +0.01 1.5535
美元/加元 CAD= 1.0030 1.0072 -0.42 -1.60 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0503 1.0461 +0.40 +2.72 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8140 0.8096 +0.54 +4.57 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 82.120 81.830 +0.35 +4.43 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.670 63.330 +0.54 +6.42 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 121.51 121.33 +0.15 +1.66 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2892 1.2915 -0.18 -1.78 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 张明钧;审校 白云
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