〔路透调查〕台湾7月出口衰退幅度料扩大,CPI年增率料升至2.02%

《汇市简讯》欧洲盘初：美元下跌，因美债收益率脱离高位
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
* 预估中值显示7月出口料较上年同期下滑7.87%(6月下滑3.2%)
* 预估中值显示7月进口料较上年同期下滑5.7%(6月下滑8.4%)
* 预估中值显示7月顺差料为27.36亿美元(6月顺差25.8亿美元)
* 预估中值显示7月CPI年增率料为2.02%(6月为1.77%)
* CPI数据公布时间:8月6日当地时间早上8:30
* 贸易数据公布时间:8月7日当地时间下午4:00
记者 洪淑珍/高洁如
路透台北8月3日电---台湾7月出口料为连续第五个月衰退,受全球需求迟滞拖累,因欧债危机持续上演,中国景气降温;这亦进一步凸显亚洲出口商未来前景严峻.
路透访问14位分析师的预估显示,台湾7月出口料较上年同期下滑7.87%,分析师预测跌幅在3%至16%不等.
台湾6月外销订单为连续第四个月衰退,三大订单区域--中国、美国及欧洲--均呈下滑.
台湾7月进口料亦较上年同期下滑5.7%,上月为意外衰退8.4%,虽是反映大宗商品价格下跌,但也显示出口商对未来需求信心不足,不敢增加采购原料及设备.
7月通货膨胀率料升至2.02%,受食品价格上涨及第一阶段电价调涨因素推升.
通货膨胀升高,达到2%的央行理想水准附近,这将提高央行权衡物价稳定及协助经济的困难度.台湾第二季经济意外较上年同期下滑.
多数分析师预期央行9月会议仍继续聚焦于通膨,维持重贴现率于1.875%不变,但外界已逐渐传出讨论,若外在环境进一步走弱,12月将会降息.(完)
--编译 蔡美珍;审校 白云
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
路透台北2月16日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超33.28亿台币，连六个交易日 买超共计361.29亿台币；上交易日修正后为买超130.02亿台币。 三大法人今日合计买超23.39亿台币，上交易日修正后为买超131.15亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/16 +33.28 +23.39 2/15 +130.02r +131.15r 2/14 +56.04 +55.93r 2/13 +44.43 +54.03r 2/10 +56.30r +72.81r 2/9 +41.22r +50.94r 2/8 -60.93 -6
路透新加坡2月16日 - 台币周四攀升至20个月新高，韩元亦触及三个月高位，之前发布的数据显示美国经济表现稳健，对亚洲经济体来说是个好兆头。 周三美元指数触及一个月新高后有所回落，也给新兴亚币带来支撑。 台币兑美元 一度涨至30.66，为2015年5月底以来最强水平；随后转跌，最新为较上日收盘跌0.2%。 韩元兑美元 最高攀升至1,133，为11月9日以来最强水准。韩元随后回吐部分涨幅，最新涨0.1%至1,140.70。 韩国企划财政部长官柳一镐周四称汇市波动剧烈 。该言论加剧了外界对韩国央行可能进行干预以遏制韩元升值的担忧，引发韩元回撤。 人民币 和泰铢 兑美元小幅上扬。 尽管美联储主席叶伦本周的国会证词以及美国乐观经济数据使得美联储3月升息的可能性加大，但亚币仍表现出韧性。 分析师表示，美国经济稳健增长的迹象有利于亚洲经济体，对亚洲货币构成支撑因素。 周三数据显示，美