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货币新闻 | 2012年 8月 3日 星期五 18:07 BJT

〔台湾个股〕鸿海称与夏普达成共识不需履行3月的认股协议

路透台北8月3日电---全球消费电子代工龙头鸿海(2317.TW)称,今日与夏普(6753.T)达成共识,由于夏普股价剧烈波动,夏普同意鸿海无需依今年3月27日认股协议履行认股义务,

鸿海的公告称,夏普仍将授予鸿海相同比例的认股权利,且双方间的合作项目仍持续进行.双方未来将各自依其法定程序由董事会通过增资、认股相关事宜后,再另行公告.

日本夏普(6753.T)股价周五大幅下挫,因投资者越发质疑,日本仅存的这家大型电视面板生产商恐无法捱过日本电视行业的没落期.[ID:nSB1705992]

鸿海周五收跌3.77%报81.6台币,台湾加权股价指数.TWII则收挫0.69%.(完)

--记者 林妙容;审校 黄凯

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