〔台湾汇市〕台币兑美元收小贬1.4分结束连五升,下周料进入区间盘整格局

路透台北8月3日电---台币兑美元TWD=TP周五两度上演逆转秀,早盘台币反应欧美央行未祭出实际救市政策而走贬,惟因台币在30元上方的美元卖压略胜一筹,令台币下午盘随非美货币上演反弹秀.此后央行尾盘温和调节,台币终场小贬1.4分作收,结束连续第五个交易日收升,料下周台币进入盘整格局.
汇银人士指出,今天市场仍关注美国稍后将公布的非农就业报告,将牵动下周台币是否再随非美货币反弹,且出口商在台币站30元以上还蛮有抛汇意愿,但台币在30元附近关卡,央行不会轻易松手,所以下周台币将区间盘整.交易员预估,下周台币主要交投区间将在29.900-30.100元.
"从今天交易来看,下周台币缓升机率较高,"一位大型公股银行交易人士说.
另一交易员也表示,由于欧债没有传出进一步的坏消息,所以非美货币仍有机会持续反弹,尤其非美货币的指标为澳币兑美元AUD=D4现正面临1.05元的保卫战,若能守稳将带动非美货币稳中带升.
台湾股市.TWII周五收跌0.69%至7,217.51点;今天外资及陆资在台股微幅买超6.32亿台币,上交易日为卖超8.01亿.[ID:nST0535847]
新兴亚洲货币周五多数走低,且回吐周内部分涨幅,因欧洲央行(ECB)周四会议未立即采取任何危机应对举措,促使投资者削减风险较高资产的仓位.至于美国7月非农就业报告将在1230GMT公布,若符合就业岗位增幅低于10万个的预估,投资者将愈发认为美联储可能最早将在下月采取行动.[ID:nSB1706174]
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--记者 詹静宜; 审校 黄凯