《美股一周展望》该多、该空、还是该观望?一波大行情之后的难题

记者 Edward Krudy 编译 张明钧

路透纽约8月10日电---股市经过一段大幅走势后的那个微妙时刻又来到了:你要不就是相信走势会持续下去,要不就是不相信.现在,相信将续涨者和认为将下跌的势力呈现五五波.

标准普尔500指数今年以来上涨12%.今年的1-7月是2003年以来的最佳同期表现,且是1998年以来第二好的七个月表现.这听起来像是个多头市场.

但市场的表现与许多投资人强烈审慎态度明显脱钩.这主要是因为很多人认为事况有可能出很大的差错,且将是急转直下.

纽约荷兰国际集团(ING)投资管理首席市场策略师Doug Cote表示,投资人所面临的危险在于,他们过度注重欧元区拆伙等等潜在风险,使得他们在市场走高时却仍留在场边观望,而他们是自6月初开始就这么做.

"我们正处于多头市场,"他说道."投资人犯下的错误是过度关注全球风险,却忽略了非常强韧的基本面."

Cote认为,标准普尔500大企业今年整体获利创下纪录新高、以及劳动市场出现改善迹象,意味着投资人应该承担更多风险,而不是去担心源自于欧债危机的风险.

**困难的抉择**

但对于那些拿不定主意的投资人而言,当前市况成为一个两难问题,难以见到上涨或下跌的强烈理由.

波士顿Ameriprise Financial首席市场策略师David Joy表示,对于许多投资人而言,这是个坐立难安的时刻,他们在两种困境之间挣扎,一是错过一波涨势,另一种是冷不防地遭到一些导致市场急坠的重大利空打击.

"这是一个两难问题,要观望也不是,要跳进去也不是."Joy表示,他协助管理5,710亿美元资产."现在这个市场,如果你选择不进场要面临很大风险."

Joy表示,这波涨势是受到政策利多期望所推动,期望美国、欧洲及中国等地央行将推出更多宽松货币政策.

他对于经济力道存疑已经有许多个月的时间.在此同时,他也对近期企业经理人提出的连串审慎前景看法感到忧心.但他同时也了解到投资人忽视的风险:"没人能和美国联邦储备理事会(FED,美联储)作对."

"我不看好基本面.我不喜欢我看到的经济现状,我也不太满意我所见到的获利预估,但我承认各国央行可以把这些都给压下去."Joy表示."你可能会对基本面的看法无误,但却对市场的波动看走了眼."

欧洲央行及美联储均将于9月上半月召开会议,投资人期望欧洲央行将会买进欧洲陷入困境国家债券,藉以缓解债务危机.

**多空都见警告声**

许多人认为美国经济在春夏低潮期之后,已经出现初步的趋稳迹象,但Joy对此则抱持审慎态度.

7月非农业就业的新增就业岗位创下五个月新高,并不足以让Joy等投资人买单,他们希望见到更多证明,才愿解除防御立场转趋积极.

这样审慎的看法让Joy调降债券-股票的配置,并进一步向股市中的防御性类股靠拢,如消费民生用品、医疗及公用事业等领域,而这种审慎看法也解释了6月以来市场的涨势.

过去两个月来流向股市的资金,有多数是投入防御型个股,当中也包含海外市场寻求避险的资金,特别是来自欧洲.

根据瑞银集团财富管理所引用的数据,在传统的公用事业及电信这两大防御性类股中,公用事业类股较标准普尔500指数溢价幅度达24%,过去10年则是平均折价5%,在此同时电信类股溢价幅度则是高达50%,而以往只有5%.

纽约瑞银集团财富管理美国股市主管及首席美股策略师Jeremy Zirin表示,上述现象一方面凸显出市场不安,另一方面若此一溢价空间开始缩窄,将会是一潜在契机.

"我们在美股投资的类股选择策略上略为偏向景气循环股,很大原因是因为市场防御意味相当浓厚."Zirin表示,"我们已经见到这波资金流向高收益的防御型避险投资,而我们才刚开始认为其价格已经偏高."

"景气循环类股看来似乎反应出较我们看法更为黯淡的经济景况."他说道."相较于防御型类股,景气循环股的估值处于近20年来的低点."

当然市场亦有可能处于下跌的前夕.押注央行官员会有哪些作为或不会采取哪些行动是一个冒险行为.

"投资人一直期望决策官员将会在这场债务危机中采取更为强力的行动,但却屡屡失望."Zirin提到."认为将有一个大财主出现、愿意毫无条件地买单,这样的想法可能是有些愚蠢."

这也是许多人仍选择审慎面对的原因.

芝加哥Harris Private Bank一直利用美股大涨的时机来降低其在发达欧洲经济体股市持仓.

他们一直汇回资金投入美国股市,并运用期权来避险.他们目前持有的美国及新兴市场股市仓位高于正常水准.

"我们现在肯定是超持美元资产."Harris Private Bank投资长Jack Ablin表示."我们大致对股市抱持乐观看法,但仍就非常担心欧洲事况的后果.(完)

--译文审校 蔡美珍

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