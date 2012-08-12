〔全球航运〕波罗的海运价指数走低,海峡型及巴拿马型进一步下跌

路透8月10日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五连续第24日下跌,因巴拿马型及海峡型船运指数持续走低.

波罗的海乾散货运价指数下跌16点或2%,至774点,创今年3月以来新低.

"巴拿马和超灵便型费率持续下跌,因大西洋谷物交易降温,且来自东方的船只供给过剩."RS Platou Markets分析师Frode Morkedal在一份报告中指出.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI下滑2%至1,169点.

海岬型船舶日均获利下降215美元,至3,852美元.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

铁矿石运输占全球中大型海岬型船舶航运活动约三分之一,而中国铁矿石进口过去五个月有四个月下滑,因中国经济降温,导致加工厂及钢厂缩减产出.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌1%或9点,至814点.日均获利下跌78美元,至6,483美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

灵便型船舶日均获利下降至7,699美元;超灵便型船舶日均获利下降至9,264美元.

船只供给增加的速度一直以来要超过大宗商品对货运的需求,普遍预期未来数月该因素仍会打压干散货运价.

整体波罗的海乾散货运指数今年以来已下跌超过55%.(完)