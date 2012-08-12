〔全球航运〕波罗的海运价指数走低,海峡型及巴拿马型进一步下跌

国泰君安期货：旺季临近，沪钢仍有上行空间
近期沪钢连续大涨，突破3500元/吨重要整数关口。截至本周二，上海螺纹钢主力1705合约收于3575元/吨，近3个交易日累计上涨181元/吨，涨幅5.33%。一方面，“金三银四”消费旺季临近，2017年各省计划的基建项目较多，中间商拿货积极性较高；另一方面，2017年以来，钢厂利润持续好转，钢厂基本达到满产，高炉产量继续增加的空间有限，而中频炉产量持续受到压制。因此，供需紧平衡的局面或随着旺季来临而加剧，从而推动钢价继续上行。
路透8月10日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五连续第24日下跌,因巴拿马型及海峡型船运指数持续走低.
波罗的海乾散货运价指数下跌16点或2%,至774点,创今年3月以来新低.
"巴拿马和超灵便型费率持续下跌,因大西洋谷物交易降温,且来自东方的船只供给过剩."RS Platou Markets分析师Frode Morkedal在一份报告中指出.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI下滑2%至1,169点.
海岬型船舶日均获利下降215美元,至3,852美元.海岬型船舶通常的托运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
铁矿石运输占全球中大型海岬型船舶航运活动约三分之一,而中国铁矿石进口过去五个月有四个月下滑,因中国经济降温,导致加工厂及钢厂缩减产出.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI跌1%或9点,至814点.日均获利下跌78美元,至6,483美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
灵便型船舶日均获利下降至7,699美元;超灵便型船舶日均获利下降至9,264美元.
船只供给增加的速度一直以来要超过大宗商品对货运的需求,普遍预期未来数月该因素仍会打压干散货运价.
整体波罗的海乾散货运指数今年以来已下跌超过55%.(完)
--编译 张明钧;审校 蔡美珍
近期沪钢连续大涨，突破3500元/吨重要整数关口。截至本周二，上海螺纹钢主力1705合约收于3575元/吨，近3个交易日累计上涨181元/吨，涨幅5.33%。一方面，“金三银四”消费旺季临近，2017年各省计划的基建项目较多，中间商拿货积极性较高；另一方面，2017年以来，钢厂利润持续好转，钢厂基本达到满产，高炉产量继续增加的空间有限，而中频炉产量持续受到压制。因此，供需紧平衡的局面或随着旺季来临而加剧，从而推动钢价继续上行。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透台北2月23日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,733亿台币。