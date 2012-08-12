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债券 | 2012年 8月 12日 星期日 10:30 BJT

〔货币市场〕美国回购利率上扬,因再融资新债近日将交割

路透纽约8月10日电---隔夜一般担保回购利率周五上扬,因本周标售的美国公债将在8月中旬交割.

美国财政部本周再融资共发行720亿美元公债,涵盖三年期、10年期及30年期公债.这些标售将在8月15日交割.

汤森路透旗下IFR市场分析师Roseanne Briggen称,隔夜一般回购利率继周四收于15个基点后,周五弹升至21个基点.

根据纽约联邦储备银行资料,联邦基金周四交易区间在0.05%到0.375%,实际利率0.13%.周五时,最新交易水位在0.15%.

在欧洲方面,银行同业拆借利率周五跌至历史新低,因预期欧洲央行降息.

上个月欧洲央行将存款利率降至零之后,远期欧元无担保之加权平均隔夜利率(Eonia)行情显示,市场人士预期隔夜利率将持续下滑.

三个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)周五下跌0.05个基点,至0.43700%,周四为0.43750%.

三个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=跌至0.353%,上日为0.360%.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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