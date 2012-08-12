〔货币市场〕美国回购利率上扬,因再融资新债近日将交割

《全球主要国家债券发行预告》--2月23日-3月2日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/23 美国 发售七年期公债 2/23 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 2/23 日本 标售三个月期贴现国库券 2/23 日本 标售20年期公债 2/24 意大利 标售国库券 2/27 意大利 标售中长期债券 2/28 德国 标售两年期公债 2/2
路透纽约8月10日电---隔夜一般担保回购利率周五上扬,因本周标售的美国公债将在8月中旬交割.
美国财政部本周再融资共发行720亿美元公债,涵盖三年期、10年期及30年期公债.这些标售将在8月15日交割.
汤森路透旗下IFR市场分析师Roseanne Briggen称,隔夜一般回购利率继周四收于15个基点后,周五弹升至21个基点.
根据纽约联邦储备银行资料,联邦基金周四交易区间在0.05%到0.375%,实际利率0.13%.周五时,最新交易水位在0.15%.
在欧洲方面,银行同业拆借利率周五跌至历史新低,因预期欧洲央行降息.
上个月欧洲央行将存款利率降至零之后,远期欧元无担保之加权平均隔夜利率(Eonia)行情显示,市场人士预期隔夜利率将持续下滑.
三个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)周五下跌0.05个基点,至0.43700%,周四为0.43750%.
三个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=跌至0.353%,上日为0.360%.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张明钧
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/23 美国 发售七年期公债 2/23 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 2/23 日本 标售三个月期贴现国库券 2/23 日本 标售20年期公债 2/24 意大利 标售国库券 2/27 意大利 标售中长期债券 2/28 德国 标售两年期公债 2/2
路透东京2月23日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，2月18日止当周外资转为卖超 日股。 外资2月18日止当周在日本股市卖超1,279亿日圆，前一周为买超1,758亿日圆。 日本投资者最近一周买超海外债券482亿日圆，前一周为卖超2,941 亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 2月12日-2月18日 -127.9 -141.2 +856.6 2月 5日-2月11日 +175.8r -101.1r +161.4 1月29日-2月 4日 -247.8 +244.2r -788.3 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 2月12日-2月18
* 招标品种：国开行1/7/20年增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 * 招标时间：2月23日(周四)14:30-15:30 * 受访人数：10位(银行、券商) * 预测区间：3.10%-3.20%；4.05%-4.15%；4.24%-4.30% * 预测均值：3.15%；4.08%；4.26% 路透上海2月22日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发一、七和20年三期固 息债。路透调查显示，有关资管业务监管新规的消息昨日重创现券，但今日意外地出现戏剧 性逆转，市场情绪亦迅速回暖，预计明日新债需求较为乐观，三个品种收益率预测均值分别 为3.15%、4.08%和4.26%。 “今天这走势完全没想到啊，昨天因为资管（新规）的消息盘后（现券）猛砸，今天没 有征兆地大逆转，现在还有点懵，”上海一银行交易员称。 中国资管行业近年来在快速扩张的同时亦积聚重重风险。据路透获得的文件显示，中国 央行有意在去杠杆及防风险思路下，统一监管资管行业，强化资管