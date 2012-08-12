(重温稿)〔纽约汇市〕欧元兑美元和日圆本周下跌,为三周来首见(更新版)

(新增表格)

* 欧元兑美元本周势将录得跌幅

* 对欧洲央行采取行动的乐观情绪降低

* 中国经济数据打压澳元

路透纽约8月10日电---欧元兑美元和日圆本周下跌,为三周内首见,因投资人再度把焦点放在欧洲央行可能采取行动应对债务危机的不确定性以及欧元区经济成长不断恶化.

逊于预期的中国出口增长数据,以及本周稍早德国公布的令人失望的数据引发投资人对全球经济成长的担忧.这提振避险美元和日圆,打压澳元和加元等商品货币.

投资人对欧洲央行总裁德拉吉讲话引发的升势获利了结,德拉吉表示,欧洲央行将竭尽所能扞卫欧元,并可能购买受困国家的公债以拉低借款成本.

但最初的热情消退后,市场开始意识到任何干预都要在受困国家先求助欧元区救助基金的前提下进行.永久欧洲稳定机制(ESM)基金仍需要德国宪法法庭放行,该法庭将在9月12日进行裁决.

"德国议员和央行官员对央行全面干预主权债市场的阻力可能导致欧洲央行任何计划的缩水,并可能令市场人士失望."华盛顿Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示.

欧元兑美元EUR=跌0.1%,报1.2290美元,进一步远离周一触及的一个月高位1.2443美元,欧元盘中在跌穿1.2250美元支撑位后触及一周低点1.2239美元.

欧元兑日圆EURJPY=跌0.5%,报96.21日圆.

本周欧元兑美元跌0.8%,兑日圆跌1.3%.

商品期货交易委员会(CFTC)周五发布的数据显示,投机商在最近一周减少对欧元的空头押注,由之前一周的138,994口降至131,711口.

德国经济部周五表示,德国经济第二季可能为温和增长,但欧元区危机给经济前景构成"重大风险".[ID:nSB1719978]这也令欧元承压.

投资人也关注下周欧元区将公布的第二季经济产出数据,预计将显示经济萎缩,可能向欧洲央行降息施压,这一因素可能打压欧元.

尽管欧元下滑,隐含波动性表现迟滞.一个月欧元/美元隐含波动性EUR1MO=报约9%,一周前为10%.选择权交易商表示,除非欧元跌穿1.2250美元,否则波动性将下滑.

伦敦全球支付公司AFEX Markets Plc高级风险咨询师Lucy Lillicrap表示,欧元今年跌势可能将告终,升至1.2750美元将证实这一观点.

美元兑日圆JPY=跌0.4%,报78.25日圆,本周势将跌0.4%.

日本政府备受争议的消费税上调计划在参议院最终表决中获得通过,此前首相野田佳彦承诺将提前举行大选,而这可能终止民主党三年来的执政.[ID:nSB1720236]分析师表示,此举可能最终向日本央行施压,令其需要在未来几个月进一步放宽货币政策.

加拿大统计局周五公布,该国7月就业岗减少3.04万个(预估为增加0.9万个),因兼职岗位的减少超过全职岗位的增长.[ID:nSB1720050]加元兑美元CAD=D4走软.美元一度高见0.9970加元,尾盘报0.9910加元,变动不大.

澳元兑美元AUD=D4跌至1.0575美元,昨日触及1.0615美元,为3月20日来最高.

全球经济放缓下,中国亦难独善其身.今日公布的中国7月贸易数据极为低迷,出口同比增长仅1%,凸显外需一片惨淡.中国今年要实现进出口增长10%的目标,面临更大压力.[ID:nSB1719908](完)

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2289 1.2305 -0.13 -5.07 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.25 78.55 -0.38 +1.70 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 96.18 96.67 -0.51 -3.39 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9769 0.9757 +0.12 +4.19 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5690 1.5637 +0.34 +1.00 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9908 0.9907 +0.01 -2.80 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0575 1.0577 -0.02 +3.42 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2007 1.2010 -0.02 -1.13 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.7832 0.7866 -0.43 -5.97 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8131 0.8115 +0.20 +4.46 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.9139 5.9148 -0.02 -1.05 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.2671 7.2785 -0.16 -6.08 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6468 6.6885 -0.62 -3.50 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.1790 8.2228 -0.53 -8.24 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 李军;审校 母红

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