〔全球汇市〕8月7日止当周投机客美元多仓持平于5月1日以来低点-CFTC

《香港报摘》--经济日报2月23日
--预算案在928亿港元盈余下，推出351亿港元的纾缓措施，当中逾8成开支、约274亿港元措施惠及中产；商界则只有约20亿港元。港府权威消息人士解释指，上月施政报告倾向基层，预算案应倾向中产。
路透纽约8月10日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,汇市投机客最近一周的美元多头仓位持平.
8月7日止当周,美元净多头仓位为136.5亿美元,持平于前一周所创下的5月1日以来低点.
上述数据反映出欧洲央行总裁德拉吉发表重要谈话后的仓位变化;德拉吉称欧洲央行将会尽一切努力拯救欧元,且可能买进陷入困境国家债券以降低其借款成本.
根据路透数据,欧元周一触及一个月高点1.2443.
然而欧元兑美元及日圆却呈现三周来首度周线下跌,因投资人重新将焦点放在欧洲央行控制危机行动的不确定性,以及欧元区成长恶化.
欧元下跌的表现可能会反应在8月14日当周数据之中,该数据将于8月17日公布.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
8月7日当周 7月31日当周
多头仓位 55,883 55,373
空头仓位 28,344 23,119
净仓位 27,539 32,254
欧元(125,000欧元为1口)
8月7日当周 7月31日当周
多头仓位 46,742 41,327
空头仓位 178,453 180,321
净仓位 -131,711 -138,994
英镑(62,500英镑为1口)
8月7日当周 7月31日当周
多头仓位 25,764 31,304
空头仓位 34,039 33,114
净仓位 -8,275 -1,810
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
8月7日当周 7月31日当周
多头仓位 6,771 5,409
空头仓位 24,686 24,217
净仓位 -17,915 -18,808
加元(100,000加元为1口)
8月7日当周 7月31日当周
多头仓位 43,190 30,652
空头仓位 24,068 18,203
净仓位 19,122 12,449
澳元(100,000澳元为1口)
8月7日当周 7月31日当周
多头仓位 94,635 79,895
空头仓位 41,741 42,660
净仓位 52,894 37,235
(完)
--编译 张明钧;审校 蔡美珍
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--预算案在928亿港元盈余下，推出351亿港元的纾缓措施，当中逾8成开支、约274亿港元措施惠及中产；商界则只有约20亿港元。港府权威消息人士解释指，上月施政报告倾向基层，预算案应倾向中产。
路透上海2月23日 - 中国重庆万里新能源股份有限公司周四公告，决定终止与搜房控股相关业务的重大资产重组，因目前海外上市公司回归A股相关政策尚未明确，本次重大资产重组进展无法达到交易各方预期。
--记者获悉，目前新三板市场包括深化市场分层、改革交易制度、引入多元化机构投资者、完善投资者适当性管理制度等在内的一系列政策措施都在研究与规划当中，相关部门将以解决流动性问题为核心，以市场分层为抓手，推动一系列制度改革落地。