〔全球汇市〕8月7日止当周投机客美元多仓持平于5月1日以来低点-CFTC

路透纽约8月10日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,汇市投机客最近一周的美元多头仓位持平.

8月7日止当周,美元净多头仓位为136.5亿美元,持平于前一周所创下的5月1日以来低点.

上述数据反映出欧洲央行总裁德拉吉发表重要谈话后的仓位变化;德拉吉称欧洲央行将会尽一切努力拯救欧元,且可能买进陷入困境国家债券以降低其借款成本.

根据路透数据,欧元周一触及一个月高点1.2443.

然而欧元兑美元及日圆却呈现三周来首度周线下跌,因投资人重新将焦点放在欧洲央行控制危机行动的不确定性,以及欧元区成长恶化.

欧元下跌的表现可能会反应在8月14日当周数据之中,该数据将于8月17日公布.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

8月7日当周 7月31日当周

多头仓位 55,883 55,373

空头仓位 28,344 23,119

净仓位 27,539 32,254

欧元(125,000欧元为1口)

8月7日当周 7月31日当周

多头仓位 46,742 41,327

空头仓位 178,453 180,321

净仓位 -131,711 -138,994

英镑(62,500英镑为1口)

8月7日当周 7月31日当周

多头仓位 25,764 31,304

空头仓位 34,039 33,114

净仓位 -8,275 -1,810

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

8月7日当周 7月31日当周

多头仓位 6,771 5,409

空头仓位 24,686 24,217

净仓位 -17,915 -18,808

加元(100,000加元为1口)

8月7日当周 7月31日当周

多头仓位 43,190 30,652

空头仓位 24,068 18,203

净仓位 19,122 12,449

澳元(100,000澳元为1口)

8月7日当周 7月31日当周

多头仓位 94,635 79,895

空头仓位 41,741 42,660

净仓位 52,894 37,235

(完)

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

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