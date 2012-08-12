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市场报道 | 2012年 8月 12日 星期日 12:24 BJT

〔CFTC报告〕CBOT大豆期货8月7日持仓报告(表)

路透8月10日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年8月7日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(752,907口)

303,279 71,002 94,705 287,530 518,557 685,514 684,264 67,393 68,643

较7月31日变动(减少7,452口)

-5,100 5,749 1,115 -383 -12,882 -4,368 -6,018 -3,084 -1,434

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

40.3 9.4 12.6 38.2 68.9 91.0 90.9 9.0 9.1

各类交易商数量(总计为602家)

226 130 177 162 213 478 446 (完)

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

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