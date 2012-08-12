〔CFTC报告〕CBOT大豆期货8月7日持仓报告(表)

《香港报摘》--经济日报2月23日
--预算案在928亿港元盈余下，推出351亿港元的纾缓措施，当中逾8成开支、约274亿港元措施惠及中产；商界则只有约20亿港元。港府权威消息人士解释指，上月施政报告倾向基层，预算案应倾向中产。
路透8月10日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年8月7日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(752,907口)
303,279 71,002 94,705 287,530 518,557 685,514 684,264 67,393 68,643
较7月31日变动(减少7,452口)
-5,100 5,749 1,115 -383 -12,882 -4,368 -6,018 -3,084 -1,434
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
40.3 9.4 12.6 38.2 68.9 91.0 90.9 9.0 9.1
各类交易商数量(总计为602家)
226 130 177 162 213 478 446 (完)
--编译 张明钧;审校 蔡美珍
--预算案在928亿港元盈余下，推出351亿港元的纾缓措施，当中逾8成开支、约274亿港元措施惠及中产；商界则只有约20亿港元。港府权威消息人士解释指，上月施政报告倾向基层，预算案应倾向中产。
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