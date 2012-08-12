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市场报道 | 2012年 8月 12日 星期日 12:23 BJT

〔CFTC报告〕CBOT玉米期货8月7日持仓报告(表)

路透8月10日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年8月7日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,187,048口)

389,066 97,753 114,381 550,272 763,720 1053719 975,854 133,329 211,194

较7月31日变动(减少3,014口)

8,220 -1,715 261 -9,284 -4,386 -803 -5,840 -2,211 2,826

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

32.8 8.2 9.6 46.4 64.3 88.8 82.2 11.2 17.8

各类交易商数量(总计为768家)

203 135 169 235 365 524 595 (完)

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

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