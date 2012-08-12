〔CFTC报告〕CBOT小麦期货8月7日持仓报告(表)

《香港报摘》--经济日报2月23日
--预算案在928亿港元盈余下，推出351亿港元的纾缓措施，当中逾8成开支、约274亿港元措施惠及中产；商界则只有约20亿港元。港府权威消息人士解释指，上月施政报告倾向基层，预算案应倾向中产。
路透8月10日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年8月7日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(463,143口)
156,712 99,594 65,114 203,205 248,359 425,031 413,067 38,112 50,076
较7月31日变动(减少4,424口)
2,190 -11 -6,515 -1,079 1,072 -5,404 -5,454 980 1,030
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
33.8 21.5 14.1 43.9 53.6 91.8 89.2 8.2 10.8
各类交易商数量(总计为380家)
143 103 121 77 116 292 277 (完)
--编译 张明钧;审校 蔡美珍
--预算案在928亿港元盈余下，推出351亿港元的纾缓措施，当中逾8成开支、约274亿港元措施惠及中产；商界则只有约20亿港元。港府权威消息人士解释指，上月施政报告倾向基层，预算案应倾向中产。
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