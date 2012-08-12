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市场报道 | 2012年 8月 12日 星期日 12:19 BJT

〔CFTC报告〕CBOT小麦期货8月7日持仓报告(表)

路透8月10日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年8月7日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(463,143口)

156,712 99,594 65,114 203,205 248,359 425,031 413,067 38,112 50,076

较7月31日变动(减少4,424口)

2,190 -11 -6,515 -1,079 1,072 -5,404 -5,454 980 1,030

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

33.8 21.5 14.1 43.9 53.6 91.8 89.2 8.2 10.8

各类交易商数量(总计为380家)

143 103 121 77 116 292 277 (完)

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

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