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市场报道 | 2012年 8月 12日 星期日 12:20 BJT

〔CFTC报告〕ICE棉花期货8月7日持仓报告(表)

路透8月10日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年8月7日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(181,424口)

61,165 67,317 12,252 91,493 89,255 164,910 168,824 16,514 12,600

较7月31日变动(增加4,610口)

1,813 -3,589 2,896 -2,061 6,543 2,648 5,850 1,962 -1,240

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

33.7 37.1 6.8 50.4 49.2 90.9 93.1 9.1 6.9

各类交易商数量(总计为279家)

97 93 58 56 60 189 182 (完)

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

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