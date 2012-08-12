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市场报道 | 2012年 8月 12日 星期日 12:20 BJT

〔CFTC报告〕NYMEX原油期货8月7日持仓报告(表)

路透8月10日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年8月7日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,449,617口)

348,715 144,216 424,680 610,863 815,075 1384258 1383971 65,359 65,646

较7月31日变动(增加53,859口)

20,667 -9,435 38,223 -4,078 21,760 54,812 50,548 -953 3,311

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

24.1 9.9 29.3 42.1 56.2 95.5 95.5 4.5 4.5

各类交易商数量(总计为331家)

118 89 154 93 96 290 278 (完)

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

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