〔CFTC报告〕COMEX期金8月7日持仓报告(表)

《香港报摘》--经济日报2月23日
--预算案在928亿港元盈余下，推出351亿港元的纾缓措施，当中逾8成开支、约274亿港元措施惠及中产；商界则只有约20亿港元。港府权威消息人士解释指，上月施政报告倾向基层，预算案应倾向中产。
路透8月10日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年8月7日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(388,254口)
163,082 47,582 21,030 149,011 295,429 333,123 364,041 55,131 24,213
较7月31日变动(减少15,149口)
-8,249 2,315 -1,267 -6,344 -15,938 -15,860 -14,890 711 -259
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
42.0 12.3 5.4 38.4 76.1 85.8 93.8 14.2 6.2
各类交易商数量(总计为291家)
160 65 62 48 43 236 151 (完)
--编译 张明钧;审校 蔡美珍
--预算案在928亿港元盈余下，推出351亿港元的纾缓措施，当中逾8成开支、约274亿港元措施惠及中产；商界则只有约20亿港元。港府权威消息人士解释指，上月施政报告倾向基层，预算案应倾向中产。
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