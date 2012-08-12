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市场报道 | 2012年 8月 12日 星期日 12:21 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期金8月7日持仓报告(表)

路透8月10日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年8月7日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(388,254口)

163,082 47,582 21,030 149,011 295,429 333,123 364,041 55,131 24,213

较7月31日变动(减少15,149口)

-8,249 2,315 -1,267 -6,344 -15,938 -15,860 -14,890 711 -259

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

42.0 12.3 5.4 38.4 76.1 85.8 93.8 14.2 6.2

各类交易商数量(总计为291家)

160 65 62 48 43 236 151 (完)

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

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