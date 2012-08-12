〔CFTC报告〕COMEX期金8月7日持仓报告(表)

欧洲经济：欧盟执委会警告法国经济失衡，并批评德国和意大利

路透布鲁塞尔2月22日 - 在法国还有两个月就要举行大选之际，欧盟执委会警告称，法国经济处于失衡状态，需要进行改革。欧盟执委会同时还批评了德国和意大利。