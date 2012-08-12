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市场报道 | 2012年 8月 12日 星期日 12:22 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期铜8月7日持仓报告(表)

路透8月10日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2012年8月7日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(145,059口)

39,673 56,933 15,820 78,943 52,500 134,436 125,253 10,623 19,806

较7月31日变动(增加2,285口)

1,001 3,541 2,773 -1,779 -4,152 1,995 2,162 290 123

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

27.3 39.2 10.9 54.4 36.2 92.7 86.3 7.3 13.7

各类交易商数量(总计为217家)

51 91 54 47 43 134 167(完)

--编译 张明钧;审校 蔡美珍

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