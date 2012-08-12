〔CFTC报告〕COMEX期铜8月7日持仓报告(表)

《香港报摘》--经济日报2月23日
--预算案在928亿港元盈余下，推出351亿港元的纾缓措施，当中逾8成开支、约274亿港元措施惠及中产；商界则只有约20亿港元。港府权威消息人士解释指，上月施政报告倾向基层，预算案应倾向中产。
路透8月10日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2012年8月7日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(145,059口)
39,673 56,933 15,820 78,943 52,500 134,436 125,253 10,623 19,806
较7月31日变动(增加2,285口)
1,001 3,541 2,773 -1,779 -4,152 1,995 2,162 290 123
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
27.3 39.2 10.9 54.4 36.2 92.7 86.3 7.3 13.7
各类交易商数量(总计为217家)
51 91 54 47 43 134 167(完)
--编译 张明钧;审校 蔡美珍
--预算案在928亿港元盈余下，推出351亿港元的纾缓措施，当中逾8成开支、约274亿港元措施惠及中产；商界则只有约20亿港元。港府权威消息人士解释指，上月施政报告倾向基层，预算案应倾向中产。
路透上海2月23日 - 中国重庆万里新能源股份有限公司周四公告，决定终止与搜房控股相关业务的重大资产重组，因目前海外上市公司回归A股相关政策尚未明确，本次重大资产重组进展无法达到交易各方预期。
路透布鲁塞尔2月22日 - 在法国还有两个月就要举行大选之际，欧盟执委会警告称，法国经济处于失衡状态，需要进行改革。欧盟执委会同时还批评了德国和意大利。